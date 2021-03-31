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среда, 31 марта 2021 10:17

Словакия обыграла Россию

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Словакия обыграла Россию
Словакия нанесла России первое поражение. Фото: Reuters

В матче 3-го тура квалификационного раунда Кубка мира — 2022 сборная России встретилась с национальной командой Словакии. Встреча проходила на стадионе "Сити Арена Трнава" в городе Трнава (Словакия) и завершилась со счётом 2:1 в пользу хозяев.

Счёт в матче на 38-й минуте открыла сборная Словакии. Гол забил Милан Шкриньяр, замкнувший головой подачу от углового флажка.

Во втором тайме сборная России пыталась переломить ход игры. На 71-й минуте россиянам удалось сравнять счёт усилиями Марио Фернандеса. Но уже на 74-й минуте Роберт Мак своим голом вернул преимущество словакам. Финальный свисток арбитра зафиксировал победу национальной команды Словакии.

В этой группе Кипр обыграл дома Словению – 1:0, а Хорватия разгромила Мальту – 3:0.

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Сборная России, набрав в трёх матчах шесть очков, сохраняет за собой второе место в турнирной таблице группы H. Словакия (5) — на третьем месте. На первой строчке, расположилась Хорватия (6). На четвёртом месте Кипр (4), пятая — Словения (3). Замыкает таблицу сборная Мальты (1).

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