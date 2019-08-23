Скрипник прокомментировал поражение от "Эспаньола"

Виктор Скрипник считает, что шансы у "Зари" есть

Главный тренер "Зари" Виктор Скрипник прокомментировал поражение команды от "Эспаньола" 1:3 в первом матче 4-го раунда квалификации Лиги Европы.

"Поздравляю "Эспаньол" с заслуженной победой. Пока у нас были силы, мы старались играть вперед. Забитый гол нас, конечно, обрадовал. Но наши силы не безграничны. Будем стараться дома громко хлопнуть дверью. Очень устали. Непростой перелет впереди, игра чемпионата, а затем ждем в гости "Эспаньол".

До того момента, пока у нас будут шансы бороться, мы, конечно, будем это делать. Из таких результатов можно делать положительный итог. Повторюсь, мы будем бороться", — цитирует тренера официальный сайт "Зари".

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Ответный матч противостояния состоится в Запорожье 29 августа. Начало встречи в 20:00.