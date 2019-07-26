Скрипник перестраивает "Зарю", но ему нужно кадровое усиление

Вчера луганская "Заря" фактически решила судьбу противостояния во втором раунде квалификации Лиги Европы в матче против "Будочност". Украинская команда одержала уверенную победу в гостях 3: 1 и превратила матч - в формальность. Для прохождения на следующий раунд представителю Черногории нужно забивать в Запорожье 3 мяча. Такой вариант выглядит более фантастическим, чем реальным.

Украинская футбольная общественность отмечает не столько успешный результат луганчан, а больше качество игры команды. Известный футбольный эксперт и блоггер Gazeta.ua Всеволод Кевлич написал на своей странице в социальной сети, что "Заря" может даже побороться за второе место с такой игрой.

Действительно, что луганчане поразили своей игрой. Если раньше время работы Вернидуба "Заря" была больше контратакующей командой, которая славилась своим умение быстро переходить из обороны в атаку и командным прессингом, то при Скрипнике игра команды строится через позиционную атаку. В Черногории в стартовом составе вышло сразу два форварда Будковский и Громов. При поддержке креативного полузащитника Юрченко и активных флангов. "Заря" пытается контролировать мяч, проводить позиционные атаки, осуществлять фланговые передачи. Такой футбол - больше сложный, требует сыгранности, индивидуального мастерства. Конечно, на достижение успеха потребуется время. За месяц - два труда претендовать сразу на положительный результат и избежать провалов.

"Заря" пытается играть в агрессивный футбол



Что-то подобное в прошлом году, в "Челси". Новый тренер "аристократов" Сарри полностью изменил игру команды по сравнению с тем, что было при Конте. В начале получалось очень хорошо. Эксперты уже начали отмечать, что бывший тренер "Наполи" смог быстро перестроить игру, но зимой настигла большой кризис ..

Большим плюсом атакующего футбола является развитие игроков. Именно при игре первым номером футболисты быстрее развиваются и прогрессируют. Скажем, в Бельгии и Нидерландах все команды играют только на атаку. Это возможность развивать футболистов и потом их продавать.

Автор: ФК "Заря" Виктор Скрипник решился на перестройку игры "Зари

Конечно, уровень "Будочност" даже нельзя сравнивать с середняками УПЛ. Чемпионат Черногории нельзя считать сильным. Представители этого первенства в еврокубках долго не задержатся. "Зари" точно будет трудно с такой игрой в чемпионате Украины, где большинство команд играют в закрытый футбол думая только о результате. Но стоит похвалить Скрипника при желании изменить и развивать "Зарю". Привить команде больше современный европейский футбол.

"Зари" будет не просто в УПЛ



Только вот для того, чтобы процесс был скорее стоит "Зари" провести точеное усиления. Матч с "Будочност" показал, что луганчане имеют проблемы в центре защиты. Качественного партнера для Виталия Вернидуба в команде пока нет. 21 летний Чеберко даже на уровне представителя Черногории забил в свои ворота и несколько раз грубо ошибся. Если "Будочнист" простила, то даже на уровне УПЛ такие ошибки никто прощать не будет.

Если команда играет первым номером то наличие качественного опорника просто обвязкой для того, чтобы подстраховывать игроков атаки и бороться с контратаками. Иванисеня пока с такими функциями не справляется. Не особо впечатлил Юрченко, но он не так давно в команде. Есть надежда, что он сможет добавить.

Автор: Билд Звездный новичок "Зари" Владлен Юрченко пока находится не в лучших кондициях.

"Заря" пытается работы большое количество фланговых передач в штрафную соперника. Для этого нужен форвард, который сможет завершать атаки. Вчера Михайличенко с левого фланга раз за разом делал острые прострелы, но Будковский за один из них не завершился. Если Громов справился со своей задачей быстрого форварда и прессинговать соперника, то к Будковскому возникает много вопросов. Не зря ходят разговоры о переходе в "Заре" форварда "Динамо" Русина.



Ситуация во многом усугубляется тем, что новый тренер "Зари" Виктор Скрипник строго отнесся к легионерам, которые опоздали после отпуска, или приехали с лишним весом. В матче против "Будочност" в старте луганчан вышли все украинцы. Поэтому на трансферном рынке "Зари" стоит поработать, чтобы точечно усилить отдельные позиции.

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Виктор Скрипник начал перестроить игру команды. На то, чтобы достичь успеха и реально получить результат - нужно время. Сейчас болельщикам "Зари" стоит запастись терпением. Команда будет находиться в состоянии трансформации минимум полгода. Руководство команды должно усилить проблемные позиции для быстрой перестройки и достижения лучших результатов.