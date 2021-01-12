Скрипник мог возглавить "Лудогорец"

Наставник "Зари" Виктор Скрипник мог стать тренером "Лудогорца".
Чемпион Болгарии рассматривал кандидатуру украинского наставника, сообщает "Футбол 24".
"Лудогорец" провалил еврокубковый сезон. Представитель Болгарии не смог пройти квалификацию в Лигу чемпионов и проиграл все матчи в Лиге Европы.
Новым наставником "Лудогорца" стал литовский тренер Вальдас Дамбраускас, который до этого возглавлял хорватскую "Горицу".
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Виктор Скрипник работал тренером "Вердера", ФК "Рига". С лета 2019-го возглавляет "Зарю".
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