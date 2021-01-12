Скрипник мог возглавить "Лудогорец"

Виктор Скрипник возглавляет "Зарю" с лета 2019 года. Фото: ФК "Заря"

Наставник "Зари" Виктор Скрипник мог стать тренером "Лудогорца".

Чемпион Болгарии рассматривал кандидатуру украинского наставника, сообщает "Футбол 24".

"Лудогорец" провалил еврокубковый сезон. Представитель Болгарии не смог пройти квалификацию в Лигу чемпионов и проиграл все матчи в Лиге Европы.

Новым наставником "Лудогорца" стал литовский тренер Вальдас Дамбраускас, который до этого возглавлял хорватскую "Горицу".

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Виктор Скрипник работал тренером "Вердера", ФК "Рига". С лета 2019-го возглавляет "Зарю".