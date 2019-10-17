"Скоро увидим Шевченко во главе серьезного клуба" - Ребров

Андрей Шевченко (слева) и Сергей Ребров (справа) вместе играли за "Динамо". Фото: из открытых источников

Тренер венгерского "Ференцвароша" Сергей Ребров поделился впечатлениями о работе Андрея Шевченко во главе сборной Украины, об этом пишет "football.ua".

"Прежде всего, я хочу пожелать Андрею удачи и поздравить его с хорошими результатами в национальной сборной Украины, поскольку он вывел команду на Евро. Наши тренерские карьеры находятся в похожей фазе. Мы оба находимся на ранних этапах своего развития. Мне кажется , что он, как и я, не хочет, чтобы нас сравнивали.

Что касается его работы, я предпочитаю работать на клубном уровне, а не в сборной, мне нужно каждый день находиться в контакте с игроками. Андрей работает в другой роли, но я уверен, что мы скоро увидим его на Оле серьезного футбольного клуба ", - сказал Ребров.

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Сборная Украины после победы в Киеве над Португалией обеспечила себе первое место в группе и выход на Евро 2020. Сергей Ребров второй сезон подряд работает в Венгрии. До этого тренировал "Динамо" и "Аль-Ахли".