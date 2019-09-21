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Школа Ким Чен Ына. Кореец поднял штангу, которая в три раза превышает его собствнный вес

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Школа Ким Чен Ына. Кореец поднял штангу, которая в три раза превышает его собствнный вес
Ом Юн Чхоль является пятикратным чемпионом мира

Олимпийский чемпион Лондона в пятый раз стал сильнейшим на планете.

На чемпионате мира по тяжелой атлетике Ом-Юн Чхоль из КНДР установил новый мировой рекорд в категории до 55 кг и зафиксировал в толчке штангу весом 166 кг. Об этом пишет glavcom.ua


Ом-Юн Чхоль завоевал золотую награду чемпионата мира по тяжелой атлетике в Паттайе (Таиланд) в весовой категории до 55 кг, установив два мировых рекорда: в толчке - 166 кг (в три раза больше его собственного веса) и в сумме - 294 кг. Предыдущий рекорд составлял 162 кг (рывок) и 293 кг (сумма).


Серебряным призером стал Игорь Сон из Казахстана - 266 кг (120 + 146). Бронза досталась Мансуру Абдулрахиму Аль-Салиму из Саудовской Аравии - 265 кг (118 + 147).

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Ом-Юн Чхоль является олимпийским чемпионом 2012 года, серебряным призером Игр-2016. Победа в Паттайе принесла ему пятый титул чемпиона мира.

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