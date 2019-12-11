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среда, 11 декабря 2019 11:03

"Скауты богатых клубов охотятся за Яремчуком" – тренер "Гента"

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&quot;Скауты богатых клубов охотятся за Яремчуком&quot; – тренер &quot;Гента&quot;
Роман Яремчук играет в "Генте" еще с двумя украинцами – Романом безусом и Игорем Пластуном

Главный тренер "Гента" Йессо Торуп сказал, останется украинец Роман Яремчук в команде. Сообщает Футбол газета.

"На прошлой неделе у меня состоялся разговор с руководством клуба, всерьез обеспокоено активным, а порой и просто назойливым интересом целого ряда европейских клубов к Яремчука и Дэвида.

Количество скаутов на матчах увеличилось втрое, поэтому пришлось поговорить с самим игроками. Я остался доволен беседами. И Роман, и Джонатан, похоже, прекрасно понимают, что их карьера сейчас только набирает обороты, стремительно идет вверх, но их игра еще далека от того уровня, когда нужно ставить вопрос о выходе на очередной, более высокий этап.

Сейчас для обоих очень важно закрепить свои лидерские позиции, удержать планку своих достижений и не останавливаться в прогрессе. Буду откровенен: большинство предложений по Яремчуку и Дэвиду исходит от клубов, которые занимают далеко не лидирующие позиции в своих чемпионатах, и это не гарантирует профессиональный рост. В этом вопросе ребята со мной полностью согласны.

Если и переходить в новый клуб, то только в тот, который обеспечит тебе шаг вперед. Как бы там ни было, решать свою дальнейшую судьбу все равно рано или поздно придется самим ребятам. Можно выбрать большие деньги, но поставить крест на своем профессиональном росте, а можно играть в маленьком клубе и непрерывно прогрессировать.

Роман и Джонатан - очень умные футболисты, серьезные личности, и я уверен, что оба они сделают правильный выбор, который позволит еще ярче раскрыться их футбольному таланту", - сказал Торуп.

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Роман Яремчук в нынешнем сезоне сыграл в чемпионате Бельгии 15 матчей, в которых забил 10 мячей.

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