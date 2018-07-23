Скандальный нападающий сборной России хотел вбить Виду в землю за "Слава Украине"

Дзюба сделал заявление насчет Виды. Фото: Eurosport

Форвард сборной России и "Зенита" Артем Дзюба прокомментировал слова Домагоя Виды "Слава Украине!".

"Выступление Виды и Вукоевича очень сильно нас разозлило еще в автобусе. Первая реакция - хотелось выйти и вбить Виду в землю. Но потом остыли немного.

Затем он принес извинения, так что злости на него не держу. Он не ведает, что творит.

А перед финалом был спокоен - кто победит, тот и выигрывает. Но хорваты вызывали симпатию, - цитирует Дзюбу официальный сайт "Зенита".

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Дзюба оскандалился своими резкими заявлениями, в частности, об известном тренере Унаи Эмери, которого назвал "тренеришкой".