Скандал в ФФУ: экс-арбитр ФИФА уволился из-за коррупции

Бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек, который работал делегатом ФФУ, написал заявление об увольнении. Причиной специалист указал, что "не может находиться в федерации, руководство которой своими коррупционными действиями разрушает отечественный футбол".

Письмо уже было отправлено главе ФФУ Андрей Павелко, комитета по развитию футбола в регионах и комитета по вопросам стадионов и безопасности проведения соревнований.

По информации Sport Arena, Шебек покинул состав не поэтому, а настоящей причиной является отсутствие серьезных назначений после ухода Сергея Татуляна с должности вице-президента ФФУ. Также одной из причин называются "самоубийственные" публикации в СМИ с разбором матчей от комитета арбитров ФФУ.

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До зачисления в штат ФФУ Сергей Шебек работал экспертом и серьезно критиковал отечественный арбитраж и его руководителей.