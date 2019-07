Симуляция года: футболист ударил себя по лицу чужой рукой

Защитник сборной Алжира хотел всеми возможными методами спровоцировать фол.

Защитник национальной команды Алжира Раме Бенсебаини пытался заработать фол в четвертьфинальном матче Кубка африканских наций со сборной Кот-д'Ивуара.

24-летний защитник схватил руку форварда соперников Уилфрида Заха, ударил ей себя по лицу и тут же упал, имитируя фол со стороны хавбека Кот-д'Ивуара. Эфиопский арбитр Бамлак Тессема проигнорировал грязную выходку алжирца.

🇩🇿 Algeria #LesVerts took matters into their own hands to book their place in the semifinal of #AFCON2019 🤐 pic.twitter.com/z7BZ0aODIv