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пятница, 12 июля 2019 19:01

Симуляция года: футболист ударил себя по лицу чужой рукой

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Симуляция года: футболист ударил себя по лицу чужой рукой
Актерские способности Раме Бенсебаини были проигнорированы арбитром матча

Защитник сборной Алжира хотел всеми возможными методами спровоцировать фол.

Защитник национальной команды Алжира Раме Бенсебаини пытался заработать фол в четвертьфинальном матче Кубка африканских наций со сборной Кот-д'Ивуара.

24-летний защитник схватил руку форварда соперников Уилфрида Заха, ударил ей себя по лицу и тут же упал, имитируя фол со стороны хавбека Кот-д'Ивуара. Эфиопский арбитр Бамлак Тессема проигнорировал грязную выходку алжирца.

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Национальная команда Алжира вышла в полуфинал Кубка африканских наций, где встретится с Нигерией. Кот-д'Ивуар покидает турнир.

https://sport.ua
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