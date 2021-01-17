Симон выиграла гонку с массовым стартом

Жулия Симон обгнала на финише Францишку Пройс. Фото Рейтер

Французская биатлонистка Жулия Симон выиграла гонку с массового старта на этапе Кубка мира в немецком Оберхофе. Второй была немка Францишка Пройс, третьей - Ханна Эберг из Швеции.

После последней стрельбы Жулия пошла первой, но на финишном отрезке дала обогнать себя Францишке Пройс. Однако сил на финишный рывок больше осталось именно в французской биатлонистки.

Ни одна из украинок в гонку с массовым стартом не пробилась.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Тарье Бе выиграл гонку с массового старта

Следующий этап Кубка мира состоится в итальянской Антерсельве.