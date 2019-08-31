Сидорчук остается в "Динамо"

Сидорчук потерял место в основе "Динамо"

Полузащитник "Динамо" Сергей Сидорчук вчера тренировался в общей группе команды, сообщается на официальной странице клуба в Facebook.

Напомним, в четверг сообщалось о заинтересованности в услугах игрока "Бешикташа", который намеревался взять его в годичную аренду. Сам Сергей Сидорчук, по информации ряда СМИ, даже успел попрощаться с партнерами по "Динамо". Об этом сообщает sportarena.com

В составе киевского "Динамо" Сидорчук выступает с 2013 года, а вместе с командой он дважды становился чемпионом Украины, а также однажды выигрывал национальный Кубок.

В стартовавшем сезоне Сидорчук отыграл за бело-синих 5 поединков во всех турнирах, в которых сделал 2 ассиста.

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В турнирной таблице УПЛ "Динамо" сейчас базируется на четвертой позиции — в активе бело-синих семь набранных очков.