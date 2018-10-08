Шевчук рассказал, почему выбрал Ротаня своим ассистентом

 
Ексклюзивы
1/5
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
"Помнят, что такое "русский мир" - будет ли пророссийская партия управлять Латвией
Просмотров: 270
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
Эксперт рассказал, кто будет главным пророссийским кандидатом на выборах
2 Просмотров: 6606
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
Дипломат рассказал, как вернуть Венгрию к здравому смыслу
2 Просмотров: 3186
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
Бетонные дороги, заводы, скоростная железная дорога: на что китайцы готовы давать деньги Украине
1 Просмотров: 5391
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
"Ситуация будет обостряться" - дипломат о конфликте с Венгрией
3 Просмотров: 1458
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
Садовый сможет испортить настроение другим кандидатам
1 Просмотров: 1566
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Драч, Лукьяненко и Попович поддерживали один из четырех проектов языкового закона
Просмотров: 1656
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
"Хотят восстановить Партию регионов" - политолог рассказал, будет ли реванш на выборах
2 Просмотров: 1359
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Противодействие буллингу - кого и за что штрафовать
Просмотров: 1305
Россия покупает западных политиков
Россия покупает западных политиков
Просмотров: 630
Фото
Все фото
16
11
6
5
3
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
&quot;Праздник футбола&quot; - Полтава феерично встретила Лигу Европы
"Праздник футбола" - Полтава феерично встретила Лигу Европы
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Владимир Кличко быстро нашел замену голливудской невесте
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко, Холифилд и Льюис устроили звездную фотосессию
Кличко вошли в Книгу рекордов Гиннеса
Кличко вошли в Книгу рекордов Гиннеса
Видео
Все видео
"Реал" и "Барселона" тоже проигрывают - Хацкевич странно объяснил провалы "Динамо"
"Реал" и "Барселона" тоже проигрывают - Хацкевич странно объяснил провалы "Динамо"
Мне неприятно его приветствовать - конфликт Вернидуба и Фонсеки набирает обороты
Мне неприятно его приветствовать - конфликт Вернидуба и Фонсеки набирает обороты
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по боксу
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по боксу
Как "Манчестер Сити" сыграл с "Ливерпулем" - видео
Как "Манчестер Сити" сыграл с "Ливерпулем" - видео
Лужный рассказал, за счет чего удалось одолеть "Олимпик"
Лужный рассказал, за счет чего удалось одолеть "Олимпик"
Интервью
1/5
Визия финансового сектора
Визия финансового сектора
Просмотров: 549
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
"Дети за решеткой мечтают о свободе и много читают" - режиссер Василий Возняк
Просмотров: 1359
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Киев постоянно будет топить водой и засыпать снегом - синоптики
Просмотров: 5328
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
"Дед, ты куда?" - 67-летний доброволец о войне в Донбассе
Просмотров: 9711
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Парковочную реформу могут отсрочить на полгода - Дмитрий Белоцерковец
Просмотров: 675
Колонка
Сергей Дзех
Сергей Дзех
06 октября 2018
Просмотров: 1080
Виявився мужиком
Два роки тому у знайомого Олега двоюрідний брат впав із висотки, де працював будівельником. Поламав руки, ребра, в кількох місцях хребет. ...
понедельник, 08 октября 2018 15:04

Шевчук рассказал, почему выбрал Ротаня своим ассистентом

  Комментировать
Шевчук рассказал, почему выбрал Ротаня своим ассистентом
Шевчук взял Ротаня, потому что не хотел брать кого-то опытного

Новый главный тренер донецкого "Олимпика" Вячеслав Шевчук рассказал, чем руководствовался, когда выбирал ассистента.

"Мы с Русланом знакомы очень давно. Мы играли вместе за сборную, в клубах были иногда и какие-то столкновения между нами, он за свою команду, я - свою. Он мне нравится как человек - это очень воспитанный, интеллигентный, грамотный парень, который хочет развиваться. Он большой профессионал как на поле, так и за его пределами.

Руслан - хороший семьянин. У него есть цели. Аналогично и наш тренер по физподготовке, тренер вратарей. Все они амбициозные, молодые. Мы хотим все вместе расти.

И я очень рад, что я Руслану позвонил, предложил. Я не хотел, честно вам скажу, кого-то опытного. Мне нужен был новый взгляд, свежие идеи, современный футбол, который будет развиваться. И надеюсь, что мы будем расти вместе как тренерский штаб", - сказал Шевчук на пресс-конференции после матча с "Динамо".

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Как "Динамо" победило "Олимпик", а "Шахтер" сыграл вничью с "Зарей" - видео

Вячеслав Шевчук стал главным тренером "Олимпика" после увольнения Романа Санжара.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шевчук рассказал, почему выбрал Ротаня своим ассистентом». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
октября

Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по боксу

Самое читаемое
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
Превзошла саму себя: Ким Кардашьян шокировала сеть бесстыдным селфи
14
 Просмотров: 53431
&quot;Обнаженная, потому что я свободна&quot; - жена защитника &quot;Валенсии&quot; не стесняется откровенных фото
"Обнаженная, потому что я свободна" - жена защитника "Валенсии" не стесняется откровенных фото
16
 Просмотров: 50168
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
Показали фото со свадьбы Ирэны Карпы
13
 Просмотров: 37855
Звезда &quot;50 оттенков серого&quot; обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
Звезда "50 оттенков серого" обнажила роскошную фигуру для мужского глянца
36
 Просмотров: 27558
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово &quot;Украина&quot;
Страх и надежда: фотограф показал, что означает слово "Украина"
31
 Просмотров: 16884
Спорт
Болельщикам нужен только результат - Лужный о невыразительной игре "Динамо"
Болельщикам нужен только результат - Лужный о невыразительной игре "Динамо" Просмотров: 738
"Реал" и "Барселона" тоже проигрывают - Хацкевич странно объяснил провалы "Динамо"
"Реал" и "Барселона" тоже проигрывают - Хацкевич странно объяснил провалы "Динамо"
 Просмотров: 333
Мне неприятно его приветствовать - конфликт Вернидуба и Фонсеки набирает обороты
Мне неприятно его приветствовать - конфликт Вернидуба и Фонсеки набирает обороты
 Просмотров: 1008
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по боксу
Сборная Украины впервые выиграла чемпионат мира по боксу
 Просмотров: 477
Конор МакГрегор хочет реванша после поражения россиянину
Конор МакГрегор хочет реванша после поражения россиянину Просмотров: 441
Больше всего комментируют
16
Нардепы предлагают лишить почетных званий артистов, которые предали Украину
12
Почему украинцы вовремя не оплачивают коммунальные услуги
6
Кума Порошенко раскритиковала закон о языке
6
"Граница России нигде не заканчивается" - как РФ вмешивалась в выборы Латвии
3
Обязаны ли педагоги преподавать на украинском
Голосов: 422
Голосование Кто сейчас лучший футбольный тренер мира?
  • 1) Хосеп Гвардиола
  • 2) Юрген Клопп
  • 3) Максимилиано Аллегри
  • 4) Диего Симеоне
  • 5) Дидье Дешам
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua