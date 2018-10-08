Шевчук рассказал, почему выбрал Ротаня своим ассистентом

Шевчук взял Ротаня, потому что не хотел брать кого-то опытного

Новый главный тренер донецкого "Олимпика" Вячеслав Шевчук рассказал, чем руководствовался, когда выбирал ассистента.

"Мы с Русланом знакомы очень давно. Мы играли вместе за сборную, в клубах были иногда и какие-то столкновения между нами, он за свою команду, я - свою. Он мне нравится как человек - это очень воспитанный, интеллигентный, грамотный парень, который хочет развиваться. Он большой профессионал как на поле, так и за его пределами.

Руслан - хороший семьянин. У него есть цели. Аналогично и наш тренер по физподготовке, тренер вратарей. Все они амбициозные, молодые. Мы хотим все вместе расти.

И я очень рад, что я Руслану позвонил, предложил. Я не хотел, честно вам скажу, кого-то опытного. Мне нужен был новый взгляд, свежие идеи, современный футбол, который будет развиваться. И надеюсь, что мы будем расти вместе как тренерский штаб", - сказал Шевчук на пресс-конференции после матча с "Динамо".

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Вячеслав Шевчук стал главным тренером "Олимпика" после увольнения Романа Санжара.