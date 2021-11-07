Шевченко возглавил "Дженоа"

Шевченко возвращается к тренерской работе. Фото: Reuters

Украинский специалист Андрей Шевченко стал главным тренером итальянского "Дженоа". Пресс-служба "грифонов" опубликовала в официальном клубном "твиттере" эмодзи с флагом Украины. Шевченко сделал репост этой записи, добавив эмодзи с клубными цветами "Дженоа" и тем самым подтвердив, что речь идёт именно о его назначении.

Главный тренер "Дженоа" Андрей Шевченко вскоре прокомментировал свое назначение в генуэзский клуб.

"Это отправная точка в новом приключении, которое вернет "Дженоа" его великую историю", – написал Шевченко.

Ранее сообщалось, что украинский специалист подпишет контракт до 2024 года. Шевченко будет получать в "Дженоа" € 2 млн в год плюс бонусы. Его помощником в клубе станет Мауро Тассотти. Прошлым наставником "грифонов" был Давиде Баллардини.

Напомним, Шевченко покинул пост главного тренера сборной Украины после Евро-2020. Позже на пресс-конференции специалист заявил, что не собирался уходить из команды, однако глава УАФ Андрей Павелко не стал обсуждать с ним вопрос продления контракта. После ухода Шевченко пост главного тренера сборной Украины занял Александр Петраков.

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На данный момент "Дженоа" располагается на 15-м месте в турнирной таблице чемпионата Италии с 9 очками в 12 встречах, при этом отрыв от зоны вылета — лишь одно очко. В следующем матче генуэзцам предстоит принять "Рому".