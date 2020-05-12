Период в "Челси" был не самим успешным для Андрея Шевченко. Фото: Reuters

Экс-форвард киевского "Динамо"Андрей Шевченко вошел в рейтинг лучших бомбардиров в истории Лиги Чемпионов.

Критерием отбора стало соотношение количества проведенных матчей количеству забитых мячей в Лиге Чемпионов. По этому принципу Андрей Шевченко занял в этом списке ТОП-25 лучших бомбардиров 12 место с коэффициентом 0,48, сообщает GIVEMESPORT.

В активе главного тренера сборной 48 голов в 100 матчах. Украинец опередил Райана Гиггза (145 матчей и 28 голов, Арьена Роббена (110 матчей и 31 гол), Кака (86 матчей и 30 голов), Уэйна Руни (85 матчей и 30 голов), Златана Ибрагимовича (120 матчей и 48 голов ), Тьерри Анри (112 матчей и 50 голов)

В ТОП-5 попали: Неймар - 0,61% (57 матчей и 35 голов), Роберт Левандовский - 0,74 (86 матчей и 64 гола), Криштиану Роналду - 0,76 (169 матчей и 128 голов), Рууд Ван Нистелрой -0,77 (73 матча и 56 голов), Лионель Месси - 0,81 (141 матч и 114 голов).

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Андрей Шевченко в Лиге чемпионов выступал за "Динамо" (дважды), "Милан" и "Челси", в 2012 году форвард завершил профессиональную карьеру.