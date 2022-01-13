Шевченко сможет руководить "Дженоа" в решающем матче

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: УАФ

Главный тренер "Дженоа" 45-летний Андрей Шевченко получил отрицательный результат теста на коронавирус.

Он сможет руководить командой в матче 1/8 финала Кубка Италии против "Милана", сообщает Tuttomercatweb.

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Шевченко перед матчем со "Специей" сдал тест, оказавшийся положительным, из-за чего не присутствовал в технической зоне. Командой руководил его ассистент Мауро Тассотти. Впервые тренер заболел коронавирусом в конце 2021 года.

По сообщению СМИ, если "Дженоа" проигрывает "Милану", то Шевченко уволят с должности.

13 января "Дженоа" проведет кубковый матч против "Милана". Начало игры в 22:00. В турнирной таблице команда Андрея Шевченко занимает 19-е место и находится в зоне вылета. Следующим соперником "грифонов" в Серии А будет "Фиорентина". Шевченко возглавил "Дженоа" 8 ноября. Под руководством украинского тренера команда одержала одну победу, трижды сыграла вничью и шесть раз проиграла.