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среда, 10 октября 2018 10:24

Шевченко рассказал о работе в Италии и показал мастер-класс Караваеву

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Шевченко рассказал о работе в Италии и показал мастер-класс Караваеву
Команда Шевченко сегодня проведет контрольную игру с итальянцами. Фото: ФФУ

В среду, 10 октября, в Генуе сборная Украины сыграет товарищеский поединок с командой Италии. Начало - в 21:45.

Накануне наша национальная команда провела тренировку, на которой Андрей Шевченко, играя в "квадрат", сумел мастерски перехитрить Александра Караваева.

Видео момента:

Шевченко также провел традиционную предматчевую пресс-конференцию, на которой, в частности, рассказал о перспективах работы в Италии:

Сильвио Берлускони недавно приобрел клуб Монца. Если он предложит вам стать главным тренером этой команды, каким будет ваш ответ?

- Я недавно поздравил Сильвио Берлускони с днем рождения и с приобретением нового клуба. Очень рад, что такой человек возвращается к футболу. Мы с ним пошутили на эту тему, но сейчас я сфокусирован на том, чтобы вывести сборную Украины в финальный турнир чемпионата Европы-2020, поэтому другие предложения по работе не рассматриваю.

Легендарный в прошлом форвард "Милана" и "Динамо" заявил также, что очень рад вернуться в Италию в качестве тренера:

- Эта страна дала мне очень много. И я надеюсь, что моя команда завтра на этом стадионе покажет, как действительно умеет играть.

Конечно, наша команда, как и итальянская, имеет определенные кадровые проблемы. Игроки выступают в разных чемпионатах, что создает определенные сложности. Также не будет с нами завтра Ярмоленко. Но, несмотря на все это, мы будем пытаться предстать сильной командой и показать очень хороший футбол.

Определился ли я уже со стартовым составом на завтрашний матч? Ответ, в первую очередь, должны дать сами игроки на футбольном поле. Есть футболисты, которые имеют определенные проблемы. Поэтому сегодняшняя тренировка очень важна. Посмотрим во время занятия, в каком состоянии они сейчас находятся. Некоторые только сегодня присоединились к нам, они выступают в различных европейских чемпионатах. Будем наблюдать, какой будет их реакция на футбольном поле, и уже потом будем принимать решение по составу.

Я очень горд быть тренером национальной команды Украины. Чувствую очень большую ответственность

В сборной Украины преобладают игроки Шахтера? Шахтер – это очень сильная команда, одна из сильнейших в Украине. Поэтому мы широко используем игроков этого клуба. Мне очень жаль, что некоторые из украинских футболистов не имеют постоянного места в составе своих зарубежных клубов. Возможно, украинский национальный чемпионат в последнее время немного потерял свой уровень. Италия – очень сильный соперник, но завтра на поле мы будем бороться.

Я очень горд быть тренером национальной команды Украины. Чувствую очень большую ответственность. Я пришел в сборную после неудачного выступления в чемпионате Европы 2016 года. Было очень нелегко сформировать новую команду, поднять дух коллектива, изменить полностью всю структуру игры. К сожалению, мы проиграли в квалификации чемпионата мира Хорватии, которая впоследствии играла в финале мундиаля. Но, по моему мнению, мы показали качественную игру в том отборочном турнире. Я вижу потенциал многих игроков, и это настраивает меня очень положительно. Моя главная задача – показать хороший результат, и мы сделали это в последних матчах Лиги наций. Главная цель, как я уже говорил, – вывести сборную на Евро-2020", - сказал Шевченко.

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Игра украинцев с итальянцами пройдет на стадионе "Луиджи Феррарис".

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Дата
10
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