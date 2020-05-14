Шевченко рассказал, какой клуб мечтает возглавить после работы в сборной Украины

Андрей Шевченко вывел сборную Украины на Евро-2020. Фото: REUTERS

Андрей Шевченко мечтает возглавить итальянский "Милан" после работы со сборной Украины.

В Италии Шевченко провел 8 лет. "Милан" и его болельщики остаются в сердце украинской специалиста ..

"Однажды я хочу вернуться в" Милан как тренер.

"Милан" навсегда в моем сердце, я очень люблю его фанатов. Посмотрим, когда и как это случится, но одна из моих целей - вернуться в лагерь "россонери". И сейчас мои мысли сосредоточены на Украине, я ориентирован только на сборную ", - цитирует тренера MilanNews.it.

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Андрей Шевченко выигрывал с "Миланом" Лигу чемпионов и Серию А. С лета 2016 года Шевченко возглавляет национальную сборную Украины по футболу.