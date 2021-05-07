Шевченко рассказал, что может разрушить Украину

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко поделился мнением о создании футбольной Суперлиги.

По мнению Шевченко, реализация этой идеи разрушит украинский футбол.

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"Так уничтожается футбол, традиции. Я не понял изобретенную ими формулу. Футболу нужны развлечения и деньги. Но, как сказал Хосеп Гвардиола, нет смысла создавать турнир, из которого можно вылететь.

Проект представлен плохо. Это разрушило бы такие страны, как моя, и многие другие, где родились таланты. И это нанесло бы ущерб культуре футболу.

Модель Лиги чемпионов изменили с течением времени, но она дает всем возможность участвовать", - сказал Шевченко в интервью La Repubblica.

19 апреля 12 клубов объявили о создании Суперлиги. Этот турнир должен был стать аналогом Лиги чемпионов. В него вошли лучшие команды Англии, Испании и Италии. Турнир просуществовал только два дня, после чего клубы под давлением УЕФА и ФИФА начали из него выходить. Сейчас формально только три клуба находится в Суперлиге - "Реал", "Ювентус" и "Барселона".