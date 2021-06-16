Шевченко рассекретил план сборной Украины на матч против Северной Македонии

Андрей Шевченко возглавляет сборную Украины с лета 2016 года. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко считает, что нужно будет не дать возможность Северной Македонии атаковать в матче второго тура Евро-2020/21.

Наставник украинцев поделился ожиданиям от матча.

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"В Северной Македонии есть свой ярко выраженный стиль - она ​​играет по схеме 5-3-2. По ходу игры они могут изменить систему, но стиль не меняется. Это силовая команда, которая больше играет на контратаках и имеет опытных игроков. Горан Пандев (лидер Северной Македонии. - Gazeta.ua), которому надо отдать должное, в таком возрасте играет на Евро и забивает - молодец.

Мы должны сыграть уверенно и осторожно в обороне и креативно в атаке. Мы должны придерживаться определенного баланса, чтобы не дать им возможности атаковать, менять направление наших атак, контролировать мяч. Большую роль в матче будет играть реализация моментов.

В чем наша сильная сторона в этой встрече? У нас есть отличные вингеры, хорошая полузащита, поэтому остается контролировать мяч и создавать моменты", - сказал Шевченко в программе "Великий футбол".

17 июня сборная Украины проведет матч второго тура Евро-2020/21 против Северной Македонии. Начало игры в 16:00. В предыдущем матче украинцы проиграли Нидерландами - 2:3.