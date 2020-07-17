Шевченко проводит свой отпуск на юге Италии вместе с помощниками

 
Ексклюзивы
1/5
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
"Каких тебе еще реваншей не хватает?" - как во советом украинский язык защищали
Просмотров: 2484
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
"Вышла на перекур под университет": Дугарь рассказала, как ей вручили подозрение
1 Просмотров: 774
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
"Думала, Антоненко - женщина": Дугарь рассказала, как познакомилась с фигурантами дела Шеремета
1 Просмотров: 549
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Кредиты, доллар и инфляция: какие задачи стоят перед новым главой НБУ
Просмотров: 243
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Профессиональный банкир, но без опыта в вопросах курсовой политики - что известно о новом главе Нацбанка
Просмотров: 585
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Как повлияет на коммунальные счета открытия рынка газа в Украине
Просмотров: 414
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Как Википедию превращают в источник черного политического пиара
Просмотров: 351
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
Состав населения в Крыму стремительно меняется - правозащитница
1 Просмотров: 4707
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
"Уже едешь, сынок, домой" - в Киеве попрощались с Героем Украины Тарасом Матвеевым
Просмотров: 6606
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1080
Фото
Все фото
13
13
10
14
10
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Невероятно красивая и милая: нежные фото молодой фигуристки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Нежная и сексуальная: фото невероятно красивой спортсменки
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Горячая девушка украинского футболиста сводит с ума красотой и фигурой: пикантные фото
Горячая и откровенная: фото невероятно сексуальной модели
Горячая и откровенная: фото невероятно сексуальной модели
Откровенная и сексуальная: фото горячей серфингистки
Откровенная и сексуальная: фото горячей серфингистки
Видео
Все видео
За избиение арбитров футбольного тренера дисквалифицироали пожизненно
За избиение арбитров футбольного тренера дисквалифицироали пожизненно
"Барселона" опозорилась в чемпионате Испании
"Барселона" опозорилась в чемпионате Испании
"Реал" стал чемпионом Испании
"Реал" стал чемпионом Испании
Удержит ли Суркис Михайличенко
Удержит ли Суркис Михайличенко
Как забивались мячи в матче "Динамо" - "Заря"
Как забивались мячи в матче "Динамо" - "Заря"
Интервью
1/5
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
"Большая стройка" Зеленского не поможет "слугам" на выборах - политтехнолог
Просмотров: 1080
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Эксперт объяснил, когда ожидать пика разрушений советских зданий
Просмотров: 4833
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Любой бизнес надо начинать с того, кому ты продашь свою продукцию - Травецкий рассказал, кто тубивает украинских коров и весь АПК
Просмотров: 1413
Кто будет председателем Нацбанка
Кто будет председателем Нацбанка
Просмотров: 1908
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
Кто заинтересован в отставке Смолия и что будет с гривной: мнение экономиста
3 Просмотров: 3555
Колонка
Сергей Чирков
Сергей Чирков
17 июля 2020
Просмотров: 144
Вашингтон має постати з любові
Запорозькі козаки ставили сигнальні вежі. На узвиш­шях, за 5–10 кілометрів одна від одної. Коли з'являвся ворог або приходила інша біда, що ...
пятница, 17 июля 2020 20:11

Шевченко проводит свой отпуск на юге Италии вместе с помощниками
7

  Комментировать

Главный тренер сборной Италии Андрей Шевченко проводит летний отпуск в Италии.

Компанию Шевченко составили его помощники в национальной команде Мауро Тассотти и Андреа Малдера.

Главный тренер сборной Украины имеет огромное внимание даже на отдыхе. Каждый хочет сделать совместное фото с легендарным игроком "Милана".

Автор: Instagram
 

Автор: Instagram
 

Автор: Instagram
 

Автор: Instagram
 

Автор: Instagram
 

Автор: Instagram
 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко мыло поздравил жену с годовщиной свадьбы

Андрей Шевченко выступал за "Динамо", "Челси" и "Милан". В 2016 году начал тренерскую карьеру. Сначала был помощником главного тренера, а затем и сам возглавил национальную команду Украины.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шевченко проводит свой отпуск на юге Италии вместе с помощниками». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Самое читаемое
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев
Из Польши выгнали более 4 тыс. украинцев Просмотров: 20349
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
Королева бурлеска в кружевном белье показала эротику на барной стойке
11
 Просмотров: 14859
Убийство полковника СБУ: стали известны мотивы
Убийство полковника СБУ: стали известны мотивы
5
 Просмотров: 11259
Воспитать мужчину: как отцы могут &quot;кастрировать&quot; своих сыновей
Воспитать мужчину: как отцы могут "кастрировать" своих сыновей Просмотров: 10692
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
В Крыму срочно прокладывают электросети для военных
5
 Просмотров: 9000
Спорт
За избиение арбитров футбольного тренера дисквалифицироали пожизненно
За избиение арбитров футбольного тренера дисквалифицироали пожизненно
 Просмотров: 990
Усик и Ломаченко вошли в пятерку лучших боксеров мира
Усик и Ломаченко вошли в пятерку лучших боксеров мира Просмотров: 270
Малиновский стал лучшим игроком Серии А
Малиновский стал лучшим игроком Серии А Просмотров: 306
"Барселона" опозорилась в чемпионате Испании
"Барселона" опозорилась в чемпионате Испании
 Просмотров: 936
Рад победе в Ла Лиге больше, чем в Лиге чемпионов - Зидан
Рад победе в Ла Лиге больше, чем в Лиге чемпионов - Зидан Просмотров: 342
Больше всего комментируют
6
Как украинцы относятся к запрету коммунистической символики
4
Зеленский: Все уже устали от этого карантина
4
Кравчук призвал Зеленского наказывать нарушителей закона, кем бы они ни были
3
Зеленский анонсирует масштабную проверку "слуг" Службой безопасности
2
Языковой митинг под Радой: произошли столкновения с полицией, люди разложили костер
Голосов: 21
Голосование Останется ли Алексей Михайличенко главным тренером киевского "Динамо" после окончания сезона?
  • 1) да, Суркіс прикажет ему готовить команду к квалификации Лиги чемпионов
  • 2) нет, тренер убедит президента клуба и вернётся в кресло спортивного директора
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua