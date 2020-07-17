Шевченко проводит свой отпуск на юге Италии вместе с помощниками

Главный тренер сборной Италии Андрей Шевченко проводит летний отпуск в Италии.

Компанию Шевченко составили его помощники в национальной команде Мауро Тассотти и Андреа Малдера.

Главный тренер сборной Украины имеет огромное внимание даже на отдыхе. Каждый хочет сделать совместное фото с легендарным игроком "Милана".

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

Автор: Instagram

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Шевченко мыло поздравил жену с годовщиной свадьбы

Андрей Шевченко выступал за "Динамо", "Челси" и "Милан". В 2016 году начал тренерскую карьеру. Сначала был помощником главного тренера, а затем и сам возглавил национальную команду Украины.