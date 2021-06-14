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понедельник, 14 июня 2021 01:01

Шевченко прокомментировал поражение от Нидерландов

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Шевченко прокомментировал поражение от Нидерландов
Фото: instagram.com/andriyshevchenko

В первом туре группового этапа Евро-2020 сине-желтые не устояли перед Нидерландами (2:3). После матча наставник украинской сборной Андрей Шевченко прокомментировал действия своих подопечных.

— Интересный матч, быстрый, очень много моментов с одной и другой стороны, интересных развитий атак. Мы могли бы и не пропускать такой мяч в концовке. Хочу поблагодарить команду за ту реакцию, которую она показала, особенно после практически проигранного матча, счета 0:2. Ребята нашли в себе силы прессинговать. Мы перестроились, выпустили более свежего игрока в середину поля, где-то наладили баланс. Команда очень хорошо себя проявила.

Что с Зубковым? Как будете решать ситуацию с вингерами?

— Зубков почувствовал проблему в икроножной мышце, поэтому состоялась срочная замена. Что касается вингеров, то Цыганков сейчас тренируется. Если не будет никаких проблем, будем планировать, смотреть.

Почему вы заменили Марлоса?

— Марлос вышел вместо Зубкова. Я считаю, что он провел неплохой матч. Во втором тайме, когда нам не хватало скорости в середине поле, мы решили поменять систему, выпустив Шапаренко и передвинув Зинченко левее. Николай добавил темпа за счет своей мобильности, у нас появилась возможность прессинговать более высоко. Замена была сделана по ходу игры, потому что нужно было поменять ситуацию. Считаю, мы приняли правильное решение. Но это не значит, что Марлос провел плохой матч. Он отработал, дал то, что мог.

Будут ли изменения в составе на следующий матч? Насколько важна игра с Северной Македонией, которая уступила в первом поединке и будет мотивирована?

— Будем ждать от них такого настроя. У нас тоже будет особый настрой. Что касается замен, то у нас есть время. Завтра вернемся в Бухарест. Ребята потратили очень много энергии, посмотрим, кто как восстановится, будут ли проблемы. У нас есть достаточно игроков, которые могут выйти на поле. Посмотрим игру Северной Македонии с Австрией, изучим и будем готовиться.

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Сборная Украины следующий матч на Евро сыграет 17 июня против сборной Северной Македонии. 21 июня – завершающая игра в группе против Австрии. Для выхода в 1/8 надо набирать очки в обоих матчах.

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