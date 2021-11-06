Шевченко прилетит в Геную во вторник

Шевченко может прибыть в Геную во вторник. Фото: Reuters

Бывший главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко в скором времени возглавит "Дженоа".

Минувшей ночью руководство итальянского клуба отправило окружению тренера проект контракта сроком до июня 2024 года. Переговоры идут очень быстро.

Существует вероятность, что вместе с украинцем в "Дженоа" придет и весь его штаб.

Ожидается, что Шевченко прилетит в Италию во вторник, пишет журналист Джанлука Ди Марцио.

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Ранее сообщалось, что 45-летний специалист будет зарабатывать в "Дженоа" € 1,8 млн. в год без учета бонусов. Он тренировал сборную Украины до августа.