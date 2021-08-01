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воскресенье, 01 августа 2021 15:04

Шевченко попрощался со сборной Украины

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Шевченко попрощался со сборной Украины
Андрей Шевченко тренировал Украину 5 лет. Фото: Reuters

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко сообщил на своей странице в Facebook, что у него и его команды закончился контракт.

"Сегодня подошел к концу мой контракт с Украинской ассоциацией футбола, я провел пять лет с главной командой страны. Это была упорная работа, которая доказала, что мы способны играть в современный футбол. Я благодарен президенту и исполкома УАФ за предоставленную возможность поработать со сборной Украины, благодарен каждому игроку, каждому человеку кто помогал и был причастен к команде.

Большая благодарность всем болельщикам за поддержку и критику.

Вместе нам удалось показать, что наш футбол может быть конкурентным, результативным и интересным. С верой в Украину".

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Андрей Шевченко возглавил сборную Украины в 2016 году. Команда не пробилась на Кубок мира, но вышла с первого места на Евро. На чемпионате Европы сборная Украины впервые в истории вышла в четвертьфинал.

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Дата
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