Шевченко получил много полезной информации: главные выводы матча Украина - Эстония

 
Ексклюзивы
1/5
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Лучшее время покупать доллары: объяснили, что будет с курсом до конца года
Просмотров: 396
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
За критикой рынка земли кроется след олигархов - журналист
2 Просмотров: 369
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
Отмена моратория на продажу земли: плюсы и риски
1 Просмотров: 864
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просил не "отмазывать" от службы - тело бойца перезахоронили через 5 лет
Просмотров: 4221
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
"Или мы боремся за людей и территории, или строим стену" - политолог об опросе жителей ОРДЛО
2 Просмотров: 1818
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
"Страну некому будет защищать" - эксперт об отмене призова
2 Просмотров: 981
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 864
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
"Если потеряем большинство, придется договариваться с другими. А у них условия - чертячие": как "Слуга народа" съезд проводила
6 Просмотров: 3636
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Непроговоренная историческая память становится болезненным мозолем, на который будет наступать враг - Оксана Щур
Просмотров: 558
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Наши актеры кагэбисов играют лучше чем украинских патриотов - Оксана Щур
Просмотров: 333
Фото
Все фото
11
17
14
3
15
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Названа самая сексуальная спортсменка мира
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Опасная красота: фото украинской каратистки, которая победила на турнире в Москве
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Невероятная красота и сексуальность: фото горячей австралийской спортсменки
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Вашингтон впервые стал чемпионом по бейсболу - на трибунах Трамп и обнаженные груди
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков &quot;Фиорентины&quot;
Обаятельная и непревзойденная: девушка, которая стала мечтой болельщиков "Фиорентины"
Видео
Все видео
Сборная Украины не имела никаких проблем с Эстонией
Сборная Украины не имела никаких проблем с Эстонией
Белорусские хоккеисты подрались с россиянами
Белорусские хоккеисты подрались с россиянами
Украинец забил дебютный гол в чемпионате Дании
Украинец забил дебютный гол в чемпионате Дании
Неудачи команд Зинченко и Малиновского: результаты матчей соперников украинских клубов в еврокубках
Неудачи команд Зинченко и Малиновского: результаты матчей соперников украинских клубов в еврокубках
"Они взяли меня за яйца и до сих пор держат" - украинский футболист о клубе Реброва
"Они взяли меня за яйца и до сих пор держат" - украинский футболист о клубе Реброва
Интервью
1/5
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
"Заказали" - философ про опрос на оккупированных территориях
1 Просмотров: 864
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
"Слуга народа" вскоре начнет фрагментироваться - Клименко
Просмотров: 1305
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Google прослушивает - цифровой криминалист рассказал о кибершпионаже и как его избежать
Просмотров: 981
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
Россия откровенно издевается над Зеленским - политолог
4 Просмотров: 3933
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
"Хочет кинуть нашу власть, как лохов" - Россия требует от Украины новых газовых уступок
Просмотров: 2133
Колонка
Віталій Жежера
Віталій Жежера
14 ноября 2019
Просмотров: 99
Наші Юрики
Ми з моїм давнім юним другом Юриком бачимося тепер нечасто, бо він осів у Радомишлі й буває в столиці нерегулярними наїздами. Давній юний друг ...
четверг, 14 ноября 2019 21:25

Шевченко получил много полезной информации: главные выводы матча Украина - Эстония

  Комментировать
Шевченко получил много полезной информации: главные выводы матча Украина - Эстония
Роман Безус принес победу сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины минимально победила Эстонию в товарищеской игре. Единственный мяч в конце игры после рикошета забил Роман Безус.

Gazeta.ua собрала главные аспекты игры в Запорожье.

Шевченко использовал ротацию. Тренерский штаб сборной дал возможность проявить себя проявить игрокам резерва и новичкам, которые не имеют стабильной игровой практики в сборной. Из основных игроков в старте вышел только Ярмоленко и Матвиенко.

Игра сборной напоминала времена Фоменко. Сборная Украины имела проблемы с игрой в первым номером. Коваленко в роли разыгранного выглядел слабо. Атака строилась через фланги, но прострелы и навесы не имели адресата и были в борьбу. При этом моментов у ворот соперника было создано крайне мало. Все надежды на индивидуальные действия и стандартные положения

Замены лидерам в сборной нет. Без Малиновского и Зинченко центер поля потерял конструкив в середине поля. Украинцы не всегда понимали, что им делать с мячом, отдавая ближнему, не понимая как использовать территориальное преимущество. Беседин выполнил много беговой работы, но полноценно заменить Яремчука полноценно не смог.

Заменить лидеров не удалось

Эстония не создала ни одного момента у ворот Лунина. Матч прошел при полном игровом и территориальном преимуществе хозяев. Эстонцы даже не пытались атаковать сконцентрировавшись исключительно на количественной обороне. За матч гости не провели ни одной атаки. Вратарь Лунин и центральные защитники остались без работы.

Сборной Украины повезло с голом. Хозяева пытались вырвать победу, но не имели хороших моментов у ворот соперника. На помощь команде Шевченко пришел рикошет после удара со штрафного Безуса. Вратарь Эстонии был дезориентирован и уже не мог отбить мяч.

Шевченко получил много полезной информации. Матч против Эстонии был важен в смысле того, что тренерскому штабу национальной команды нужно было просматривать кандидатов. Нужно понимать, кто из игроков реально вписывается в модель игры сборной и может сделать ее сильнее. Ряд игроков атакующей линии, пока они не могут помочь национальной команде. При этом защита не получил нужной нагрузки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, сколько получит Украина за участие в Евро-2020

Следующий свой матч сборная проведет 17 листопда в рамках квалификации к Евро-2020. Команда Шевченко сыграет в Белграде против Сербии.

Автор: Сергей Тищенко
Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Шевченко получил много полезной информации: главные выводы матча Украина - Эстония». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
14
ноября

На орбиту вывели первый искусственный спутник Марса

Коммунисту не дали управлять государством

Придумали, как по-новому наказывать преступников

Постановили, что все издания должны быть на украинском языке

Украина начала подготовку к выпуску собственной валюты

От иконы идет сияние:основали монастырь

Журналистка отправилась в кругосветное путешествие

Любви Астрид Линдгрен добивалась лесбиянка

Самое читаемое
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше
Пенсия вырастет: кто с декабря будет получать больше 1 Просмотров: 38718
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением
В Киеве разыскали родителей 3-летнего найденыша. Они шокировали заявлением Просмотров: 18891
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности
Гибель украинцев в Польше: сообщили новые подробности Просмотров: 15399
Синоптик рассказала, когда придет холод
Синоптик рассказала, когда придет холод Просмотров: 12753
Появились тарифы на газ в регионах
Появились тарифы на газ в регионах Просмотров: 10899
Спорт
Сборная Украины не имела никаких проблем с Эстонией
Сборная Украины не имела никаких проблем с Эстонией
 Просмотров: 486
Украина победила Эстонию с голом на последней минуте
Украина победила Эстонию с голом на последней минуте
 Просмотров: 1242
"Ворскла" отправила в отставку главного тренера
"Ворскла" отправила в отставку главного тренера Просмотров: 225
Трехкратного чемпиона мира застрелили в Москве
Трехкратного чемпиона мира застрелили в Москве Просмотров: 3384
Пеле назвал трех лучших футболистов современности
Пеле назвал трех лучших футболистов современности Просмотров: 1422
Больше всего комментируют
15
Выгняли пассажира, сделавшего проводнице замечание за русский язык
5
"Мне жаль погибших как со стороны Украины, так и из России" — защитник сборной
4
"Я родилась в России и нафиг мне этот украинский" Укрзализныця попала в скандал
4
"Отвернуться от Запада и занять у России $100 млрд". Коломойский шокировал новым заявлением
3
Кума Путина собралась баллотироваться в президенты Украины
Голосов: 922
Голосование Андрей Шевченко покинет сборную после Евро-2020?
  • 1) да, вместе с итальянскими помощниками перейдёт в "Милан"
  • 2) нет, захочет сыграть как тренер на Кубке мира-2022
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua