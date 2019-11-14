Шевченко получил много полезной информации: главные выводы матча Украина - Эстония

Роман Безус принес победу сборной Украины. Фото: УАФ

Сборная Украины минимально победила Эстонию в товарищеской игре. Единственный мяч в конце игры после рикошета забил Роман Безус.

Gazeta.ua собрала главные аспекты игры в Запорожье.

Шевченко использовал ротацию. Тренерский штаб сборной дал возможность проявить себя проявить игрокам резерва и новичкам, которые не имеют стабильной игровой практики в сборной. Из основных игроков в старте вышел только Ярмоленко и Матвиенко.

Игра сборной напоминала времена Фоменко. Сборная Украины имела проблемы с игрой в первым номером. Коваленко в роли разыгранного выглядел слабо. Атака строилась через фланги, но прострелы и навесы не имели адресата и были в борьбу. При этом моментов у ворот соперника было создано крайне мало. Все надежды на индивидуальные действия и стандартные положения

Замены лидерам в сборной нет. Без Малиновского и Зинченко центер поля потерял конструкив в середине поля. Украинцы не всегда понимали, что им делать с мячом, отдавая ближнему, не понимая как использовать территориальное преимущество. Беседин выполнил много беговой работы, но полноценно заменить Яремчука полноценно не смог.

Заменить лидеров не удалось

Эстония не создала ни одного момента у ворот Лунина. Матч прошел при полном игровом и территориальном преимуществе хозяев. Эстонцы даже не пытались атаковать сконцентрировавшись исключительно на количественной обороне. За матч гости не провели ни одной атаки. Вратарь Лунин и центральные защитники остались без работы.

Сборной Украины повезло с голом. Хозяева пытались вырвать победу, но не имели хороших моментов у ворот соперника. На помощь команде Шевченко пришел рикошет после удара со штрафного Безуса. Вратарь Эстонии был дезориентирован и уже не мог отбить мяч.

Шевченко получил много полезной информации. Матч против Эстонии был важен в смысле того, что тренерскому штабу национальной команды нужно было просматривать кандидатов. Нужно понимать, кто из игроков реально вписывается в модель игры сборной и может сделать ее сильнее. Ряд игроков атакующей линии, пока они не могут помочь национальной команде. При этом защита не получил нужной нагрузки.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Стало известно, сколько получит Украина за участие в Евро-2020

Следующий свой матч сборная проведет 17 листопда в рамках квалификации к Евро-2020. Команда Шевченко сыграет в Белграде против Сербии.