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среда, 10 октября 2018 18:41

Шевченко объяснил неожиданный вызов Кравца

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Шевченко объяснил неожиданный вызов Кравца
В этом сезоне Кравец не сделал ни одного результативной действия. Фото: Readfootball.com

Сборная Украины сегодня сыграет с Италией в Генуе. Матч начнется в 21:45.

Накануне главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко рассказал о вызове Артема Кравца вместо травмированного Артема Беседина.

"Артем восстановился после травмы, у нас была такая emergency, срочная ситуация, быстро созвонились, узнали, что Кравец в Киеве. Благодарны ему, что откликнулся на вызов. Быстренько вопрос решили, он приехал сразу же на тренировку.

Артем, во-первых, с желанием сюда приезжает, давно не был. Шанс для него еще раз проявить себя, если будет возможность", – передает слова Шевченко "Футбол NEWS".

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Экс-нападающий "Динамо" Кравец в нынешнем сезоне провел за турецкий "Кайсериспор" 4 матча, в которрых не забил ни одного гола и не отдал ни одной голевой передачи.

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