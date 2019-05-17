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пятница, 17 мая 2019 19:35

Шевченко назвал состав на ближайшие матчи отбора Евро-2020

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Шевченко назвал состав на ближайшие матчи отбора Евро-2020
Андрей Ярмоленко успел восстановиться после травмы накануне матчей сборной Украины.

Тренер сборной Украины назвал состав на ближайшие матчи отбора Евро-2020

Тренер сборной Украины Андрей Шевченко объявил полную заявку игроков, которые будут готовить к ближайшим матчам отбора Евро-2020 против Сербии и Люксембурга.

Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер" Донецк), Денис Бойко ( "Динамо" Киев), Андрей Лунин ( "Леганес", Испания).

Защитники: Сергей Кривцов, Николай Матвиенко, Богдан Бутко (все - "Шахтер" Донецк), Никита Бурда, Виталий Миколенко, Артем Шабанов (все - "Динамо" Киев), Александр Караваев ("Заря" Луганск), Василий Кравец ("Леганес ", Испания), Игорь Пластун ("Гент", Бельгия), Эдуард Соболь ("Яблонец", Чехия).

Полузащитник: Виктор Цыганков, Сергей Сидорчук, Николай Шапаренко, Владимир Шепелев (все - "Динамо" Киев), Тарас Степаненко, Ромеро Марлос, Виктор Коваленко, Сергей Болбат (все - "Шахтер" Донецк), Евгений Коноплянка ("Шальке", Германия ), Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм Юнайтед", Англия), Руслан Малиновский ( "Генк", Бельгия), Александр Зинченко ( "Манчестер Сити", Англия), Роман Безус ( "Гент", Бельгия), Иван Петряк ("Ференцварош", Венгрия), Марьян Швед ("Селтик", Шотландия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Гент", Бельгия), Артем Кравец ("Кайсериспор", Турция), Жуниор Мораес ("Шахтер" Донецк).

Украина сыграет против Сербии 7 июня и Люксембурга 10 июня. Оба матча пройдут во Львове, а сбор начнется 25 мая в Харькове.

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Сборная Украины по итогам двух стартовых матчей отбора набрала 4 очка и занимает в группе первое место.

https://sport.ua
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