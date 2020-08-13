Шевченко нашел меня в ресторане в полночь - Попов

Горан Попов играл за "Динамо" с 2010 по 2014 годы. Фото ФК "Динамо"

Бывший защитник "Динамо" Горан Попов рассказал, как однажды его бывший партнер по киевскому клубу, а ныне наставник украинской сборной Андрей Шевченко "выгонял" его из ресторана в позднее время.

"У меня в гостях был тренер сборной Македонии. Сидим в одном заведении, уже 12 ночи, а на следующий день в 11:00 у нас была тренировка. И тут подходит к нам Андрей Шевченко в спортивной одежде. Не знаю, может, он мимо проезжал, и увидел мою машину. Может, кушал на улице раньше. Или кто-то их охранников сказал, что я там". Сообщает "Спортарена".

"Я с тренером сборной, а он подходит и говорит: "Горан, сколько время? Завтра тренировка утром. Давай домой". Отвечаю: "Шева, да, я через полчаса буду дома. Он был и остается авторитетом", - рассказал Попов.

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Македонец выступал за "Динамо" с 2010-го по 2014 год, проведя 56 матчей во всех турнирах.