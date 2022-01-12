Шевченко могут уволить уже в ближайшие дни

Андрей Шевченко. Фото: ФК "Дженоа"

Андрея Шевченко могут уволить из футбольного клуба "Дженоа" уже в ближайшие дни.

Об этом в своем Twitter сообщает известный журналист-инсайдер Никола Скира.

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Руководство клуба рассматривает как возможную замену Шевченко кандидатуры немца Бруно Лаббадии и венгра Пала Дардаи.

Кроме того, "Дженоа" предлагали услуги француза Руди Гарсии.

Шевченко возглавил итальянскую команду 8 ноября. Под его руководством "Дженоа" одержал только одну победу, трижды сыграл вничью и шесть раз проиграл. В последние дни активно пишут, что Шевченко уволят из-за неудовлетворительных результатов.