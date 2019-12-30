Шевченко и сборники записали трогательное видео с поздравлениями

Украина в 2020 году не проиграла ни одного матча

Игроки сборной Украины во главе с главным тренером Андреем Шевченко записали новогоднее поздравление к украинцам.

Соответствующее видео опубликовала пресс-служба Украинской ассоциации футбола на своем официальном сайте.

В съемках ролика приняли участие Андрей Пятов, Виктор Цыганков, Николай Матвиенко, Виктор Коваленко, Роман Яремчук, Андрей Лунин, Евгений Коноплянка, Александр Караваев, Тарас Степаненко, Андрей Ярмоленко и конечно же Андрей Шевченко.

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В 2019 году сборная Украины триумфально завершила отбор на Евро-2020, выиграв свою отборочную группу с действующими чемпионами континента - португальцами. На Евро-2020 Украина попала в одну группу с Нидерландами и Австрией. Четвертый участник группы определится 30 марта.