Шевченко - главный претендент на должность руководителя УПЛ

Александр Шевченко сейчас руководит Львовской областной АФУ. Фото: соцсети

Глава Федерации футбола Львовской области и бывший вице-президент львовского "Движения" Александр Шевченко является главным претендентом на пост президента Премьер-лиги.

Шевченко заручился поддержкой президента УАФ Андреем Павелко. Выборы президента УПЛ должны состояться в феврале или марте 2020 года.

С весны 2018 УПЛ возглавлял швейцарец Томас Гримм. Срок действия его контракта с Премьер-лигой подходит к завершению в апреле 2020 года, сообщает "sport.ua"

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Звездный защитник "Динамо" хочет покинуть клуб

После первой части сезона лидером УПЛ является "Шахтер", который опережает "Динамо" на 14 очков. Замыкает тройку "Заря". Вторая часть сезона начнется в конце февраля