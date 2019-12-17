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вторник, 17 декабря 2019 16:27

Шевченко - главный претендент на должность руководителя УПЛ

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Шевченко - главный претендент на должность руководителя УПЛ
Александр Шевченко сейчас руководит Львовской областной АФУ. Фото: соцсети

Глава Федерации футбола Львовской области и бывший вице-президент львовского "Движения" Александр Шевченко является главным претендентом на пост президента Премьер-лиги.
Шевченко заручился поддержкой президента УАФ Андреем Павелко. Выборы президента УПЛ должны состояться в феврале или марте 2020 года.

С весны 2018 УПЛ возглавлял швейцарец Томас Гримм. Срок действия его контракта с Премьер-лигой подходит к завершению в апреле 2020 года, сообщает "sport.ua"

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После первой части сезона лидером УПЛ является "Шахтер", который опережает "Динамо" на 14 очков. Замыкает тройку "Заря". Вторая часть сезона начнется в конце февраля

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