Шевченко анонсировал появление новых игроков в сборной Украины

Андрей Шевченко хочет попробовать новых футболистов в сборной Украины накануне Евро-2020. Фото: УАФ

Главный тренер сборной Украины Андрей Шевченко анонсировал появление в сборной Украины новичков на ближайшие товарищеские матчи.

"Ждем возобновления чемпионата Украины, следим за всеми легионерами. Думаю, что на контрольные матчи с Францией и Польшей в сборной появятся новые имена. Но фамилии я пока не буду называть", - сказал главный тренер национальной сборной в комментарии zbirna.com.

Сборная Украины соберется в Киеве 24 марта. 27 марта сыграет против Франции, а 31 марта - против Польши.

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Сборная Украины примет участие в Евро-2020, который состоится с 12 июня по 12 июля 2020 года. Подопечные Шевченко попали в одну группу с Нидерландами и Австрией. 3-й соперник определится в марте 2020 года.