"Шериф" сенсационно победил "Шахтер"

7 декабря "Шахтер" проведет заключительный матч Лиги чемпионов против "Шерифа".
В матче первого круга чемпион Молдовы сенсационно одолел команду Роберто Де Дзерби.
Игра прошла с преимуществами гостей, которые владели территориальным и игровым преимуществом, но дивидендов от этого "горняки" не получили. Гости почти не угрожали воротам соперника, а только по длинному разыгрывали мяч в середине поля.
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"Шериф" отвечал своим контратакам. Одна из них завершилась забитым мячом Адама Траоре. Вратарь донецкой команды Андрей Пятов мог заиграть надежнее, но только переправил мяч в свои ворота.
Развязка игры наступила в середине второго тайма. "Шахтер" начал наседать на ворота "Шерифа" и откровенно рисковать. Авантюрная игра в обороне "горняков" завершилась забитым мячом Момо Янсене. После чего игра успокоилась и команды фактически доигрывали.
Матч начнется в 22:00. Отчет об игре читайте на нашем сайте.
В другом матче группы "Реал" и "Интер" разыграют первое место в группе.
"Шахтер" уже упустил все шансы подняться с последнего места. "Шериф" останется на третьей строчке.
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