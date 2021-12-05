"Шериф" сенсационно победил "Шахтер"

Юрий Вернидуб возглавляет "Шериф" с конца 2020 года. Фото: ФК "Шериф".

7 декабря "Шахтер" проведет заключительный матч Лиги чемпионов против "Шерифа".

В матче первого круга чемпион Молдовы сенсационно одолел команду Роберто Де Дзерби.

Игра прошла с преимуществами гостей, которые владели территориальным и игровым преимуществом, но дивидендов от этого "горняки" не получили. Гости почти не угрожали воротам соперника, а только по длинному разыгрывали мяч в середине поля.

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"Шериф" отвечал своим контратакам. Одна из них завершилась забитым мячом Адама Траоре. Вратарь донецкой команды Андрей Пятов мог заиграть надежнее, но только переправил мяч в свои ворота.

Развязка игры наступила в середине второго тайма. "Шахтер" начал наседать на ворота "Шерифа" и откровенно рисковать. Авантюрная игра в обороне "горняков" завершилась забитым мячом Момо Янсене. После чего игра успокоилась и команды фактически доигрывали.

Матч начнется в 22:00. Отчет об игре читайте на нашем сайте. В другом матче группы "Реал" и "Интер" разыграют первое место в группе. "Шахтер" уже упустил все шансы подняться с последнего места. "Шериф" останется на третьей строчке.