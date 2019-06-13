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четверг, 13 июня 2019 11:26

"Сент-Луис" выиграл Кубок Стэнли

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&quot;Сент-Луис&quot; выиграл Кубок Стэнли
Игроки "Сент - Луиза" с Кубком Стэнли

Серия финала Кубка Стэнли завершилась в 7 матче, и победителем стал "Сент-Луис", который на выезде справился с "Бостоном "4: 1 и выиграл противостояние 4: 3.

Блюзмены нанесли всего 20 бросков, но этого хватило для двух голов в конце первого периода и двух шайб в середине третьего. А вот кипер гостей Джордан Биннингтон сделал 32 сейва и помог команде в этом триумфе.


Бостон - Сент-Луис 1: 4 (0: 2, 0: 0, 1: 2)

Шайбы: 16:47 О'Райлли - 8 (Боумистер, Пьетранджело) - 0: 1, 19:52 Пьетранджело - 3 (Швартц) - 0: 2, 51:25 Шенн - 5 (Тарасенко, Швартц) - 0: 3, 55:22 Сэнфорд - 1 (Перрон, О'Райлли) - 0: 4, 57:30 Грзельчик - 4 (Крейчи) - 1: 4

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"Сент-Луис" выиграл серию за счетом 4: 3, для команды это первый Кубок Стэнли в истории клуба.

https://sport.ua
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Дата
13
июня

Единственная в истории украинка выиграла чемпионский титул

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