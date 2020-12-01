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вторник, 01 декабря 2020 19:03

Сенсация! "Шахтер" во второй раз победил "Реал" 2:0

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Сенсация! &quot;Шахтер&quot; во второй раз победил &quot;Реал&quot; 2:0
В октябре "Шахтер" неожиданно обыграл "Реал" на выезде. Фото ФК "Шахтер"

Добрый вечер!

Донецкий "Шахтер" продолжит сегодня свою эпопею в Лиге чемпионов, которая началась так удачно - выездной победой над знаменитым мадридским "Реалом" - 3:2. Тогда у горняков не верил почти никто - точно так, как не верит никто сейчас. Сегодня снова "Реал", но уже дома. И уже не снисходительно самоуверенный, а настоящий - искусный и злой.

Поражение вполне может поставить крест на надеждах дончан, то хуже от них в группе выступает лишь миланский "Интер". Однако неожиданно удачный результат вернет интригу в группу.

Словом, "Шахтеру" еще есть за что бороться и что терять.

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Стали известны стартовые составы команд:

"Шахтер": Трубин, Матвиенко, Бондарь, Витао, Додо, Степаненко, Коваленко, Тайсон, Тете, Марлос, Мораес

Запасные: Шевченко, Пятов, Сиприано, Болбат, Маркос, Патрик, Майкон, Соломон, Судаков, Дентиньо, Фернандо

"Реал": Куртуа, Менди, Начо, Варан, Лукас Васкес, Эдегор, Кроос, Модрич, Асенсио, Родриго, Бензема

Запасные: Лунин, Альтубе, Милитао, Марсело, Чуст, Каземиро, Аррибас, Иско, Винисиус, Диас

Команды выходят на поле.

Игра началась!

1 мин. Простенький прострел с правого фланга едва не стал проблемой для дончан. Но отбились горняки.

4 мин. Стойка. Асенсио не забивает после паса Бензема с трех метров.

7 мин. Зидан чуть не упал от удивления, когда увидел этот момент. Показали повтор.

10 мин. "Реал" зажал горняков так, как "Шахтер" зажимает какой-нибудь "Мариуполь".

14 мин. Варан получает желтую в центре поля. Мораес перехватил мяч и убегал один на один.

16 мин. Не сможет Мораес продолжить игру. Дентиньо выходит вместо него.

18 мин. Вот это да! Мораес вернулся! Ожил! Дентиньо никуда не вышел!

20 мин. "Шахтер" не верит, что "Реал" - не менхенгладбахская машина. Опасаются горняки.

24 мин. Медленно разворачивают атаку гости. Никуда не спешат.

25 мин. Таки произошла вынужденная замена. Дентиньо - злой гений мадридцев, вышел на поле.

28 мин. Начо сбивает Дентиньо. Так они всех нападающих повыбивают.

30 мин. Асенсио вываливался на удар, но Трубин парирует выстрел с близкого расстояния.

33 мин. Мини-осаду устроили гости, но "Шахтер", закаленный "Боруссией", отбился.

36 мин. Витао едва не потерял мяч в опасной близости от ворот. Но успел вставить ногу.

39 мин. Далее середины поля могут продвинуться подопечные Каштру. Необычный "Шахтер".

43 мин. Снова штурмуют "зидановци" ворота "Шахтера", но слишком академично.

45 мин. Закончился первый тайм под аккомпанемент снега, который валит.

Между тем итальянский журналист Танкреди Палмере удивляется в твиттере, как это не дали красную карточку Варану?

Второй тайм начался.

48 мин. Хозяева поля получили право на угловой, но ударом по воротам это не закончилось.

51 мин. Бензема пробил с 16 метров точно в Трубина.

52 мин. Бензема классно подавал с правого фланга, но Начо бьет выше ворот.

53 мин. Ого! Тайсон прорвался по левому флангу и пробил. Куртуа с трудом парировал. Есть первый удар в створ!

57 мин. ГОЛ !! Дентиньо !! Ошиблись игроки "Реала" в центре защиты, понадеялись друг на друга и ночной кошмар мадридцев Дентиньо открывает счет. Это поворот!

59 мин. Варан бил головой после штрафного, но точно в Трубина. Держимся!

62 мин. "Шахтер" осмелел. Начал ходить в атаку.

65 мин. Хозяева две минуты перекатывали мяч, а гости бегали. Ничего себе!

67 мин. Какой же медленный Коваленко! Тете обошел трех и выложил мяч Виктору. Тот замахивался, переводил с ноги на ногу пока удар не заблокировали.

70 мин. "Реал" потихоньку заводится и атакует злее.

73 мин. У Тайсона уже нет сил бежать вперед. А раньше он легко убегал в таких ситуациях.

74 мин. Замены. Майкон вместо Марлоса и Соломон вместо Тайсона.

75 мин. Менди бил издали, но Трубин намертво забирает мяч.

80 мин. Иско, пытаясь пробить через себя, бьет Степаненко. Поднимается Тарас.

77 мин. Тремя заменами соответствует Зидан. Винисиус, Иско и Диас выходят вместо Бензема, Едегора и Родриго.

82 мин. ГОЛ !!! Соло Соломона. Получил пас, прошел всю чужую половину поля и пробил в ближний угол ворот Куртуа. Сенсация близко!

85 мин. Патрик и Фернандо выходят вместо травмированного Дентиньо и Коваленко.

"Реал" превращается в удобную команду для "Шахтера"!

88 мин. Хозяева дразнят зверя, подолгу держа мяч.

90 мин. Кроос бил штрафной, но не попадает в створ.

Все. Заколдовали горняки "Реал" и снова победили - 2:0. И теперь "Шахтер" выходит на второе место в группе, претендуя на выход в 1/8 финала. Кто бы мог подумать?

Следующую игру "Шахтер" сыграет на следующей неделе в Милане против "Интера".

Автор: Юрий Стригун
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