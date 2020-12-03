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четверг, 03 декабря 2020 19:22

Семеренко только 9-в спринте на Кубке мира по биатлону

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Семеренко только 9-в спринте на Кубке мира по биатлону
Валентина Семенко показала лучшее время среди украинок. Фото: biathlon.com.ua

На втором этапе Кубка мира по биатлону в финском Контиолахти состоялся женский спринт.

Победу одержала шведка Ханна Еберґ, сообщает "24 канал".

Еберґ на двух огневых рубежах закрыла все 10 мишеней и была быстрее по конкуренток. Это и принесло Ханне вторую победу в сезоне 2020/2021.

Француженка Анаис Шевалье неожиданно заняла второе место. Третьей стала шведка Эльвира Еберґ, которая является младшей сестрой Ханны.

Лучшее из украинок выступила Валентина Семеренко. Она с чистой стрельбой, финишировала 9-й. Дарья Блашка пришла к финишу 18-й. Елена Пидгрушная только 25. Екатерина Бех - шестьдесят третий. Юлия Джима показала 66-е время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Пидгрушная финишировала десятой в спринте Контиолахти

Следующий этап Кубка мира по биатлону состоится 5 декабря.

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