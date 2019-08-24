Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей

Итальянская модель и спортивная телеведущая Инес Троккья благодаря своей красоте и сексуальности стала мечтой для зрителей, коллег и футболистов.

Инес родилась 22 декабря 1994 года в коммуне Нола, провинция Неаполь. Сначала работала ведущей в телевизионных передачах о футболе, таких как "Calciomercato" на телеканале Sportitalia и "TikiTaka" на телеканале Italia 1. Благодаря работе на телевидении Инес стала узнаваемой и популярной.

В 19 лет девушка переехала в Милан и начала карьеру модели. Троккья была в отношениях с несколькими коллегами по модельному бизнесу, однако они не увенчались успехом. Впрочем, быть вместе с Инес мечтают многие зрители и спортсмены. Это и неудивительно, ведь устоять перед такой красавицей очень трудно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки

Певица Вера Брежнева порадовала сеть соблазнительным обнаженным снимком. Фото, которое сделали для журнала Vogue Russia, знаменитость опубликовала в Instagram.