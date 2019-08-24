 
Ексклюзивы
1/5
Проведет ли новая власть качественные изменения
Проведет ли новая власть качественные изменения
Просмотров: 207
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Зеленский "ведется" на российский шантаж по обмену пленными
Просмотров: 1467
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Сегодня деньги, завтра - газ: смогут ли украинцы сэкономить на отоплении зимой
Просмотров: 1944
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
Портников: развитие Украины начнется после кризиса, к которому приведет Зеленский
5 Просмотров: 5319
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Почему "Слуга народа" усядется возле трибуны
Просмотров: 1548
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
"Голос" не хочет в оппозицию - эксперт
Просмотров: 2232
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
"Это не очень прилично" - эксперт о реверансах французского президента в сторону Путина
3 Просмотров: 1890
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Вопрос увольнения Луценко в новой Раде будет одним из первых - эксперт
Просмотров: 2187
В России культ власти, в Украине - оппозиции
В России культ власти, в Украине - оппозиции
Просмотров: 495
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2277
Фото
Все фото
10
10
5
10
6
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Украина заняла третье место на международном чемпионате по вейкбордингу
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
Сексуальность зашкаливает: как выглядит самая красивая гольфистка мира
&quot;Был Усик, а стал русик&quot; - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
"Был Усик, а стал русик" - фаны украинского боксера осуждают совместный эфир с Шарием
Видео
Все видео
Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет
Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет
Мексиканец забил гол в стиле Месси в чемпионате Америки
Мексиканец забил гол в стиле Месси в чемпионате Америки
Как сыграли представители Украины в квалификации Лиги Европы
Как сыграли представители Украины в квалификации Лиги Европы
Почему "Заря" проиграла в Испании
Почему "Заря" проиграла в Испании
Российский клуб опозорился в Лиге чемпионов
Российский клуб опозорился в Лиге чемпионов
Интервью
1/5
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Кинолог: "Сейчас всемирный тренд - бельгийские овчарки"
Просмотров: 5796
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
Война - вещь коллективная, воевать должна вся страна - ветеран
2 Просмотров: 2277
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
Порошенко на допросах: у кого какие интересы
1 Просмотров: 2475
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
Несколько месяцев страной будет руководить "коллективный Зеленский" – Солонтай
4 Просмотров: 6903
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
Коалиция надо не Зеленскому, а олигархам - Луценко
2 Просмотров: 4808
Колонка
Анна Усік
Анна Усік
24 августа 2019
Просмотров: 279
Врятувати Уляну
– Я раньше детей по Комаровскому воспитывала. А теперь все делаю, как Супрун пишет. Только по вопросам вакцинации ни с ним, ни с ней не ...
суббота, 24 августа 2019 20:11

Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей
10

1 Комментировать

Итальянская модель и спортивная телеведущая Инес Троккья благодаря своей красоте и сексуальности стала мечтой для зрителей, коллег и футболистов.

Инес родилась 22 декабря 1994 года в коммуне Нола, провинция Неаполь. Сначала работала ведущей в телевизионных передачах о футболе, таких как "Calciomercato" на телеканале Sportitalia и "TikiTaka" на телеканале Italia 1. Благодаря работе на телевидении Инес стала узнаваемой и популярной.

В 19 лет девушка переехала в Милан и начала карьеру модели. Троккья была в отношениях с несколькими коллегами по модельному бизнесу, однако они не увенчались успехом. Впрочем, быть вместе с Инес мечтают многие зрители и спортсмены. Это и неудивительно, ведь устоять перед такой красавицей очень трудно.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Сводит с ума: соблазнительные фото украинской чемпионки

Инес Троккья стала мечтой для зрителей, коллег и футболистов. Фото: instagram.com/inestrocchia
Инес Троккья стала мечтой для зрителей, коллег и футболистов. Фото: instagram.com/inestrocchia
Инес Троккья стала мечтой для зрителей, коллег и футболистов. Фото: instagram.com/inestrocchia
Инес Троккья стала мечтой для зрителей, коллег и футболистов. Фото: instagram.com/inestrocchia
Инес Троккья стала мечтой для зрителей, коллег и футболистов. Фото: instagram.com/inestrocchia

Певица Вера Брежнева порадовала сеть соблазнительным обнаженным снимком. Фото, которое сделали для журнала Vogue Russia, знаменитость опубликовала в Instagram.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
1 Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сексуальная и нежная: спортивная телеведущая, которая стала мечтой зрителей». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

1

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
24
августа

Тело самого талантливого украинского хоккеиста искали 11 лет

Самое читаемое
&quot;Перепутала педали&quot; теща Притулы - нашли виновницу ДТП
"Перепутала педали" теща Притулы - нашли виновницу ДТП Просмотров: 20521
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию 3 Просмотров: 17146
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
Киевляне стали на колени перед участниками Марша защитников
11
 Просмотров: 16301
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением
Подозреваемый в убийстве Яны Шевченко шокировал циничным заявлением Просмотров: 10692
На детской площадке нашли зеленый труп мужчины
На детской площадке нашли зеленый труп мужчины 1 Просмотров: 9414
Спорт
Бланко-Лещук перешел в турецкий клуб
Бланко-Лещук перешел в турецкий клуб Просмотров: 81
Ярмоленко выйдет против "Уотфорда" в стартовом составе
Ярмоленко выйдет против "Уотфорда" в стартовом составе Просмотров: 153
"Плохо говорит по-английски" – тренер "Селтика" рассказал о причине игнорирования Шведа
"Плохо говорит по-английски" – тренер "Селтика" рассказал о причине игнорирования Шведа Просмотров: 369
Юный украинец выиграл чемпионат мира
Юный украинец выиграл чемпионат мира Просмотров: 333
Российского тренера наказали за идиотский поступок
Российского тренера наказали за идиотский поступок Просмотров: 882
Больше всего комментируют
9
Порошенко не пришел на Майдан Независимости
3
У Тимошенко отказались от вице-спикера и идут в оппозицию
3
Рабинович снова устроил русскоязычную провокацию в Раде
2
"Где план победы?" - речь Зеленского критически оценили
1
Отсутствие решения Кабмина о снижении цены газа для Луганской ТЭС поставит под угрозу энергообеспечение области - Сурай
Голосов: 1744
Голосование Почему "Динамо" вылетело из Лиги чемпионов?
  • 1) слабый тренер
  • 2) Суркисы - вчерашний день футбола
  • 3) невезение
Просмотреть
Погода
Київ

вологість:

тиск:

вітер:

Погода на 10 днів від sinoptik.ua