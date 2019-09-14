Сексуальная гольфистка поразила откровенными фото с тренировок

Ханна Бьянка Лейнер - молодая гольфистка из Флоридского университета.

Лейнера родом из города Помпано-Бич, штат Флорида. Сейчас выступает за команду Флоридского международного университета в классе Junior.

Кроме спортивного таланта, девушка отличается жизнерадостностью и красотой. Ханна активно ведет страницу в Instagram, где часто публикует откровенные фото с тренировок и отдыха на пляже.

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Певица Даша Астафьева поделилась в сети результатам очередной эротической съемки, в которой засветила обнаженную грудь. Сексуальные фото появились на странице певицы в Инстаграм.