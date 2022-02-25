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пятница, 25 февраля 2022 05:19

Сборную Украины по баскетболу в Испании провожали овациями

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Сборную Украины по баскетболу в Испании провожали овациями
Сборная Украины по баскетболу. Фото: Федерация баскетбола Украины

Мужская национальная сборная Украины по баскетболу сыграла в Испании матч третьего тура первого этапа квалификации чемпионата мира 2023 года.

При тяжелой психологической нагрузке наша команда уступила 74:88, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

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В день матча с рассветом делегация украинской команды получила ужасное известие о начале широкомасштабного вторжения российских захватчиков на нашу родную землю. При тяжелых обстоятельствах сборная Украины решила не отказываться от поединка и выйти на площадку. Решения гостей приветствовали аплодисментами поддержки.

В таких условиях гостям хватило сил на равную борьбу в стартовой четверти матча. В дальнейшем сказалось психологическое состояние команды, которая не проводила ранее запланированную тренировку в день матча. Испанцы захватили игровое преимущество и ушли в отрыв.

Самым результативным в нашей команде стал Джером Рэндл - 21 очко.

В турнирной таблице Украина занимает третье место с одной победой. Испанцы выиграли все свои матчи, Грузия - два.

Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.

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