Сборную Украины по баскетболу в Испании провожали овациями

Сборная Украины по баскетболу. Фото: Федерация баскетбола Украины

Мужская национальная сборная Украины по баскетболу сыграла в Испании матч третьего тура первого этапа квалификации чемпионата мира 2023 года.

При тяжелой психологической нагрузке наша команда уступила 74:88, сообщает официальный сайт Федерации баскетбола Украины.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Дошло и до спорта. Две страны отказались ехать играть в Украину из-за агрессии России

В день матча с рассветом делегация украинской команды получила ужасное известие о начале широкомасштабного вторжения российских захватчиков на нашу родную землю. При тяжелых обстоятельствах сборная Украины решила не отказываться от поединка и выйти на площадку. Решения гостей приветствовали аплодисментами поддержки.

В таких условиях гостям хватило сил на равную борьбу в стартовой четверти матча. В дальнейшем сказалось психологическое состояние команды, которая не проводила ранее запланированную тренировку в день матча. Испанцы захватили игровое преимущество и ушли в отрыв.

Самым результативным в нашей команде стал Джером Рэндл - 21 очко.

В турнирной таблице Украина занимает третье место с одной победой. Испанцы выиграли все свои матчи, Грузия - два. Президент России Владимир Путин около 4:00 24 февраля развязал полномасштабную войну России против Украины.