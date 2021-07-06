Сборную Украины не пустили на Кубок мира в Москву

Сборная Украины смогла преодолеть квалификацию. Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола (УАФ) и Ассоциация пляжного футбола Украины (АПФУ) запретили сборной Украины по пляжному футболу участвовать в Кубке мира-2021 в Москве.

Ранее украинская сборная заняла второе место на европейском отборе на Кубок мира в Португалии и стала одной из четырех команд Европы, получившей право сыграть на чемпионате мира, сообщает "Трибуна".

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Ранее вице-президент АПФУ Владислав Ващук встречался со сборной Украины и назвал цель для команды от руководства - получить путевку на турнир в России. За это команде были обещаны призовые.

В финальной части чемпионата мира по пляжному футболу примут участие 16 команд. Жеребьевка финальной стадии должно состояться 8 июля в Цюрихе. Сам турнир запланирован с 21 по 29 августа.