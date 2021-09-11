Сборной Украины пообещали огромные деньги за победу над Россией

Сборная Украины сыграет против России. Фото: cev.eu

Сегодня сборная Украины по волейболу сыграет со сборной России на чемпионате Европы, который проходит в Польше. Обнародован размер гонорара, который получит команда, если победит россиян.

Волейболисты сине-желтых получат 10 миллионов гривен в случае победы над Россией в матче 1/8 финала чемпионате Европы. Соответствующую информацию опубликовала Федерация волейбола Украины. Сообщает fanday.net

"Благодаря поддержке наших корпоративных партнеров и спонсоров у сборной Украины сейчас есть возможность мотивировать спортсменов в финансовом плане. Наш волейбол требует большей финансовой поддержки. Только при достойном внимании к нашему виду спорта мы сможем достичь результатов на мировом уровне", – сообщил глава Федерации волейбола страны Михаил Мельник.

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Матч 1/8 финала чемпионата Европы Россия — Украина состоится в Гданьске сегодня, 11 сентября. Начало - в 18:30. Ранее сборная Украины вышла из группы с третьего места. Сборная России – серебряный призер Олимпиады в Токио.