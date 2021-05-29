Сборники "поздравили" Миколенко яйцами и мукой

Для Виталия Миколенко это будет первый чемпионат. Фото: УАФ

Игроки сборной Украины эффектно поздравили Виталия Миколенко с днем ​​рождения во время утренней тренировки. В момент общения юбиляра с прессой несколько футболистов в составе Ярмоленко, Соболя, Яремчука и Степаненко подкрались к Виталию и сделали ему незабываемый "подарок".

Легионеры из "Вест Хэма" и "Брюгге" дружески разбили о голову Миколенко несколько сырых яиц, а представитель "Гента" щедро посыпал все это мукой. Защитник "Динамо", оправившись от шока, пытался догнать Яремчука и "поделиться" полученной.

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Сборная Украины продолжает подготовку к Евро-2020 в Харькове. В планах сборной - два товарищеских матча с командами Северной Ирландии (3 июня) и Кипра (7 июня). Первый матч Евро команда Андрея Шевченко сыграет 13 июня в Амстердаме со сборной Нидерландов.