Сборная Украины вышла в плей-офф Евро по волейболу

 
Ексклюзивы
1/5
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
На лошадях и в доспехах Киевом прошел Хотинский ход
Просмотров: 873
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Жадан, Забужко, Андрухович, Костенко: эксперт рассказала, кто есть кто в современной украинской литературе
Просмотров: 225
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
РФ осуществляет мягкую аннексию Беларуси - оппозиционер
Просмотров: 144
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Вашингтонские договоренности отворачивают новый виток войны
Просмотров: 567
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Работодатели агрессивно ищут людей. За полгода вакансий увеличилось вдвое
Просмотров: 567
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Просмотров: 801
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
"Новая украинская культура родилась" - Гундорова
Просмотров: 189
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Костел Святого Николая был складом, "глушилкой" и концертным залом. Станет ли снова храмом?
Просмотров: 1233
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
"В Украине царит принцип купи-продай. Но надо еще и производить" - Гундорова
Просмотров: 324
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
На марш за права животных вышли тысячи киевлян: фото
Просмотров: 1134
Фото
Все фото
7
5
10
8
5
&quot;Пять лет тренировался по четыре часа в день&quot; - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
"Пять лет тренировался по четыре часа в день" - самый титулованный спортсмен Паралимпиады Максим Крипак
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Киевлянам-призерам Олимпиады в Токио раздали денежные подарки
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Как сборная Украины выступала на Параолимпиаде - фоторепортаж
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Своего жилья не имеет: спортсменка полученную за Олимпиаду квартиру отдала тренеру
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Украинские спортсмены бьют рекорды на Параолимпиаде
Видео
Все видео
Месть Нидерландов: результаты матчей отбора к Кубку мира
Месть Нидерландов: результаты матчей отбора к Кубку мира
Благодаря Франции Украина стала второй в отборочной группе Кубка мира
Благодаря Франции Украина стала второй в отборочной группе Кубка мира
Как сборная Чехии разгромила Украину
Как сборная Чехии разгромила Украину
Лидеры группы: сборная Украины победила Армению в отборе к Евро
Лидеры группы: сборная Украины победила Армению в отборе к Евро
"Украина могла быть первой в отборочной группе" - Яремчук
"Украина могла быть первой в отборочной группе" - Яремчук
Интервью
1/5
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
"Польша сделала ставку на людей с низкой квалификацией. Германия приглашает исключительно специалистов "- эксперт о трудовой миграции
Просмотров: 1350
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
Конституцию, закон, государственные институты Зеленский обращает в трагикомедию - Роман Бессмертный
3 Просмотров: 1197
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Коллективный иммунитет к коронавируса может образоваться уже через 2 года - биолог
Просмотров: 450
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Встреча Зеленского и Байдена: Украина может выиграть только при одном условии
Просмотров: 1026
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
"С депутатами работал нахрапом. Просто брал и ломал" - Александр Турчинов
Просмотров: 2070
Колонка
Ольга Швед
Ольга Швед
06 сентября 2021
Просмотров: 657
Бог почув
– Мої молитви почув Бог. Нагороджує після карантинних втрат, – каже Іван. Розраховує туристів із Саудівської Аравії у своїй ...
среда, 08 сентября 2021 09:16

Сборная Украины вышла в плей-офф Евро по волейболу

  Комментировать
Сборная Украины вышла в плей-офф Евро по волейболу
Украинцы на Евро одержали три победы. Фото: Еurovolley.cev.eu

На чемпионате Европы по волейболу сборная Украины смогла выйти в плей-офф.

В матче четвертого тура группового раунда украинцы победили Бельгию - 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Лидеры группы: сборная Украины победила Армению в отборе к Евро

Это третья победа украинской команды на текущем Евро. Ранее сине-желтые обыграли Грецию и Португалию. Также Украина уступила Сербии.

В турнирной таблице группы А Украина на третьем месте и гарантировала себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы.

Заключительный матч на групповом этапе Евро команда Угис Крастиньша проведет против Польши 8 сентября. Начало игры в 18:30.

Финальный раунд XXXII чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд проходит с 1 по 19 сентября 2021 в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Второй раз подряд европейское первенство проводится в четырех странах с участием 24 национальных сборных. Чемпионское звание защищает сборная Сербии.

Если вы заметили ошибку в тексте, выделите ее мышкой и нажмите комбинацию клавиш Alt+A
Комментировать
Поделиться:
Сейчас вы читаете новость «Сборная Украины вышла в плей-офф Евро по волейболу». Вас также могут заинтересовать свежие новости Украины и мировые на Gazeta.ua

Комментарии

Оставлять комментарии могут лишь авторизированные пользователи

Дата
08
сентября

Как сборная Чехии разгромила Украину

Самое читаемое
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
Не теряют форму: кто из звезд старше 55 лет не боится показываться в купальнике
6
 Просмотров: 5643
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
Жертва сексуального рабства выбросилась из окна
 Просмотров: 3987
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
Самая красивая женщина мира перевоплотилась в озорную девчонку
4
 Просмотров: 3772
Виноград на домах и народные танцы - как жили грузины в 1950-х
Виноград на домах и народные танцы - как жили грузины в 1950-х
19
 Просмотров: 3627
&quot;Слуга народа&quot; пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
"Слуга народа" пришла в Раду в брендах на полмиллиона гривен
7
 1 Просмотров: 3600
Спорт
Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале US Open
Свитолина прокомментировала поражение в четвертьфинале US Open Просмотров: 27
Месть Нидерландов: результаты матчей отбора к Кубку мира
Месть Нидерландов: результаты матчей отбора к Кубку мира
 Просмотров: 225
Благодаря Франции Украина стала второй в отборочной группе Кубка мира
Благодаря Франции Украина стала второй в отборочной группе Кубка мира
 Просмотров: 747
Как сборная Чехии разгромила Украину
Как сборная Чехии разгромила Украину
 Просмотров: 1089
Свитолина не смогла выйти в полуфинал US Open
Свитолина не смогла выйти в полуфинал US Open
 Просмотров: 189
Больше всего комментируют
5
Разумков намекнул на сходство Зеленского и Януковича
2
Главнокомандующий ВСУ сказал, когда будет настоящая победа над Россией
2
"Слуги народа" составили рейтинг министров
2
Саакашвили возвращается в Грузию
2
Разумков посоветовал Арестович "поехать в Талибан" советником
Голосов: 93
Голосование Сборная Украины по футболу будет играть на Кубке мира-2022?
  • 1) Да
  • 2) Нет
Просмотреть