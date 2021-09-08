Сборная Украины вышла в плей-офф Евро по волейболу

Украинцы на Евро одержали три победы. Фото: Еurovolley.cev.eu

На чемпионате Европы по волейболу сборная Украины смогла выйти в плей-офф.

В матче четвертого тура группового раунда украинцы победили Бельгию - 3:1 (25:27, 25:23, 25:18, 25:23).

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Это третья победа украинской команды на текущем Евро. Ранее сине-желтые обыграли Грецию и Португалию. Также Украина уступила Сербии.

В турнирной таблице группы А Украина на третьем месте и гарантировала себе выход в 1/8 финала чемпионата Европы.

Заключительный матч на групповом этапе Евро команда Угис Крастиньша проведет против Польши 8 сентября. Начало игры в 18:30. Финальный раунд XXXII чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд проходит с 1 по 19 сентября 2021 в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Второй раз подряд европейское первенство проводится в четырех странах с участием 24 национальных сборных. Чемпионское звание защищает сборная Сербии.



