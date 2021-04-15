Сборная Украины вышла на Евро-2022

Тренер сборной Украины Александр Косенко. Фото: УАФ

Сборная Украины по футзалу официально получила путевку в финальную часть чемпионата Европы-2022.

Команда Александра Косенко заняла 2-е место в группе и пробилась в основную сетку финальной части, сообщает Sport.ua.

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Украинцы вошла в 6 лучших 2 команд среди 8 групп квалификации.

В последнем туре команда Косенко должна была играть против Албании, но матч не состоялся из-за вспышки коронавируса. Соперник не смог прибыть в Украину и получит техническое поражение.

Победителем группы сборной Украины стала Хорватия

В финальный турнир Евро-2022 вышли Нидерланды - хозяин турнира, Хорватия, Россия, Грузия, Азербайджан, Словакия, Босния и Герцеговина, Казахстан, Испания, Словения, Италия, Финляндия, Португалия, Польша, Украина. Еще один участник определится по итогам плей-офф между командами Сербии и Беларуси - ноябрь 2021-го. Финальная часть Евро-2022 по футзалу пройдет с 19 января по 6 февраля 2022 року в Амстердаме и Гронингене.