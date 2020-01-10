Сборная Украины сыграет против Кипра накануне Евро-2020

Андрей Шевченко определился почти со всеми спарринг-партнерами накануне Евро-2020. Фото: УАФ

Украинская ассоциация футбола договорилась о проведении товарищеского матча со сборной Кипра.

Матч состоится в Украине, однако пока неизвестно, в каком именно городе. Ранее сообщалось, что еще 2 товарищеских поединка "сине-желтых" запланированы на 2 июня и 7 июня.

Напомним, что сборная Украины уже договорилась о двух спаррингах весной: 27 марта подопечные Андрея Шевченко сыграют против действующих чемпионов мира – сборной Франции, а 31-го – против сборной Польши. Оба матча Украина сыграет на выезде, сообщает "Футбол 24"

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Сборная Украины примет участие в Евро-2020, которое пройдет с 12 июня по 12 июля. Среди соперников команды Андрея Шевченко – Нидерланды, Австрия. Третий соперник определится уже в 2020 году.