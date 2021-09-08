Сборная Украины проиграла Польше на Евро

Команда Угиса Крастиньша потерпела второе поражение на Евро. Фото: Сev.eu

В пятом туре чемпионата Европы сборная Украины по волейболу проиграла команде Польши.

Украинцы не смогли взять ни одной партии - 0:3 (15:25, 20:25, 21:25).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украина ближе к Советскому Союзу

Это второе поражение для подопечных Угиса Крастиньша. В активе украинцы поражение от Сербии и победы на Португалию, Бельгией и Грецией.

Сборная Украины уже гарантировала себе выход в 1/8 финала. Потенциальным соперником является команды Турции и России.

Финальный раунд XXXII чемпионата Европы по волейболу среди мужских команд происходит с 1 до 19 сентября 2021 в Польше, Чехии, Эстонии и Финляндии. Второй раз подряд европейское первенство проводят в четырех странах с участием 24 национальных сборных. Чемпионское звание защищает сборная Сербии.