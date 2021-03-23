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вторник, 23 марта 2021 14:34

Сборная Украины потеряла форварда

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Сборная Украины потеряла форварда
Артем Довбик получил 1-й вызов в сборную Украины. Фото: ФК "Днепр-1".

Форвард сборной Украины 23-летний Артём Довбик не сыграет в матче отбора Кубка мира против Франции.

Нападающий остался в Киеве и не полетел в Париж через карантине ограничении, сообщает Украинская ассоциация футбола.

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В столицу Франции отправятся 28 игроков - в Киеве останется Довбик. Причина - требования французского законодательства на время пандемии Covid-19.

Для того, чтобы член спортивной делегации получил разрешение на въезд в страну, не отбывая 10-дневный карантин, французы требуют представления документов заранее. Артём же был довызван в сборную только 2 дня назад, а этого времени для органов здравоохранения Франции мало.

24 марта сборная Украины в гостях сыграет против Франции. Начало матча в 21:45.

В марте сборная Украины проведет 3 матча отбора и в Киеве примет Финляндию и Казахстан.

Победитель группы получает прямую путевку на Кубок мира, а команды, которые занимают 2-е место, проведут дополнительные матчи за право поехать в Катар.

Артем Довбик получил свой 1-й вызов в сборную. Нападающий "Днепра-1" довызвали в национальную команду после травмы Артёма Беседина.

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Дата
23
марта

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