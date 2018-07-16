Сборная Украины по бейсболу впервые будет играть дома

23-28 июля в Кропивницком состоится Чемпионат Европы по бейсболу, группа С. Украина впервые принимает турнир такого уровня.

Что надо знать о бейсбольном Евро, рассказывает Александр Виноградов, журналист, автор блога "Ukraine Baseball Softball Photo Футбол Футбол в Украине Фото".

Почему Кропивницкий выбрали местом проведения Чемпионата Европы?

При определении места проведения турнира Европейская Конфедерация бейсбола рассматривает желание и возможности национальных федераций.

В нашей стране сейчас есть единственный специализированный бейсбольный стадион - в городе Кропивницкий. Другие остались в оккупированном Крыму.

Автор: http://vseok.org.ua Бейсбольный стадион "Диамант" в Кропивницком

Выделяют ли на организацию турнира какие-то средства из Европейской Конфедерации бейсбола?

Напрямую нет. Конфедерация оказывает техническую и организационную помощь. Например, полностью обеспечила соревнования мячами. Специфика бейсбола - во время игры расходуется несколько десятков мячей. Не только потому, что вылетают за пределы поля. После контакта мяча с битой он деформируется, и игроки имеют право просить судью заменить мяч. Согласно регламенту бейсбольных турниров, мячами все игры обеспечивает команда-хозяин.

Наши соперники - Румыния, Венгрия, Грузия, Эстония. Какой баланс встреч с этими командами в официальных турнирах? Кто главный конкурент украинцев?

2008-го играли в одной группе с румынами за выход в дивизион "А". Проиграли на групповом этапе 0: 1, затем выиграли два матча финальной серии 8: 1, 16: 4. Несколько игроков из того состава нашей сборной все еще играют.

Один из бейсболистов сборной Румынии Эдуард Пирву несколько лет назад играл в составе сборной "Всех звезд" Европы в серии против Японии. С другими командами давно не встречались. К турниру никто из наших тренеров не скажет публично, кто главный конкурент.

Кто играет за национальную команду Украины по бейсболу? Есть ли в настоящее сборной представители иностранных клубов или натурализованные игроки?

Основа сборной - игроки команды "Биотехком", Кропивницкий. Они 22-кратные чемпионы Украины по бейсболу. На сборы также пригласили спортсменов из Ровно и Киева. "Легионеры" в сборной Украины были в начале 2000-х, когда наши игроки выступали в чешских клубах, одних из сильнейших в Европе.

Тогда же за Украину играл кубинец по происхождению Райдель Арбелай Пекека. В планах есть натурализация игроков. Это действительно очень важно и должно дать результат. Такую практику применяют почти все европейские бейсбольные федерации.

Автор: https://www.facebook.com/UkraineBaseballPhoto Сувенирные магниты Чемпионата Европы по бейсболу

Какое высшее достижение украинцев на Еврочемпионате?

В дивизионе "А" самое высокое место - 9-е из 12-ти сборных. Занимали его украинцы в 1995 и 2007 годах. Чемпионаты Европы по бейсболу проходят с 1954 года. Самая титулованная сборная "Старого света" - Нидерланды.

Как готовится город к турниру?

За весь 240-тысячный город не скажу, но городская и областная власть очень существенно помогают в организации турнира.

Болельщики бейсбола с восторгом ожидают чемпионат, чтобы увидеть матчи сборной не по Интернету. Национальная команда Украины будет играть дома впервые за всю свою историю. В начале 1990-х в Украине проходили Кубки СНГ по бейсболу, но это были неофицинийни турниры Европейской Конфедерации бейсбола.

Это прекрасная возможность для жителей Кропивницкого "выгулять" свои флаги, флажки, шарфы и футболки с национальной символикой на трибунах стадиона во время матчей сборной. Можно будет вживую поддержать национальную команду Украину, не уезжая при этом в Киев, Днепра, Харькова, Одессы, Львова.

Тем более, что именно в сборной Украины по бейсболу наше Кропивницкое представительство больше, чем в других видах спорта.

Автор: https://www.facebook.com/UkraineBaseballPhoto Предсезонные сборы сборной Украины по бейсболу

По какой формуле пройдет турнир?

5 сборных играют одна с другой ежедневно с понедельника по пятницу по 2 игры: 11:00 и в 16:00. В субботу финал - встретятся 2 лучшие по итогам группового этапа команды.

В турнирной таблице считаются не очки, а количество побед. При равном количестве их между 2 командами - личные встречи. Между 3-мя и более командами - считается соотношение набранных в нападении очков к пропущенным в защите в играх между этими командами.

Кстати, именно по такому критерию сборная Украины в прошлом году выпала из группы "В" - по разнице игровых очков по сравнению с 2-мя другими командами, у которых было одинаковое количество побед / поражений.

В 2016-ом молодежная сборная Украины по бейсболу впервые стала чемпионом Европы. В финальном матче наша команда игроков до 21 года одолела сверстников из России. На турнире в израильском городе Петах-Тиква украинцы дважды обыгрывали россиян. На групповом этапе наши бейсболисты оказались сильнее - 3: 0, в финале цифры на табло 7: 5 зафиксировали победу Украины. На пути к решающему поединку также обыграли сборные Литвы и Израиля. Автор: https://www.facebook.com/UkraineBaseballPhoto Сборная Украины по бейсболу - Чемпион Европы 2016 Индивидуальный награды первенства Европы получили три украинских бейсболиста. Дмитрий Килиевич из Ровно - лучший питчер, Евгений Жанталай - лучший отбивающий и Виталий Чухрий - самый ценный игрок чемпионата, оба - из Кропивницкого.