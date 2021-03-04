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четверг, 04 марта 2021 22:19

Сборная Украины была близка к медалям на этапе Кубка мира по биатлону

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Сборная Украины была близка к медалям на этапе Кубка мира по биатлону
Ошибка Анастасии Меркушиной не позволила Украине получить медаль. Фото: biathlon.com.ua

Женская сборная Украины по биатлону финишировала 4-й на этапе Кубка мира по биатлону.

В чешском Нове-Место состоялась женская эстафета в рамках 8-го этапа Кубка мира.

Победу одержала команда Швеции. На 2-м месте пришли белоруски, а замкнули тройку представительницы Франции.

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Украина заняла 4-ю позицию. К середине гонки украинки шли среди претендентов на победу, но затем Юлия Джима с 1-й попытки не притронулась к Анастасии Меркушиной, а со 2-й передала эстафету уже за пределами отведенного для этого коридора.

Сборная Украины получила круг штрафа, что не позволило побороться за медали. После гонки Украине дисквалифицировали за неправильную передачу эстафеты, но после протеста оставили 4-е место в силе.

Этап Кубка мира по биатлону в Новом Место будет продолжаться с 1 по 8 марта. 5 марта эстафету побегут мужчины.

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Дата
05
марта

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