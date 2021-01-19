Сборная Польши уволила главного тренера

Ежи Бржечик работал со сборной Польши 2 года. Фото: Польский футбольный союз

Сборная Польши по футболу отправила в отставку главного тренера команды 49-летнего Ежи Бржечика.

Польский футбольный союз (ПФС) разорвал контракт с наставником по общему согласию, говорится на сайте организации.

Наставник национальной сборной Польши был отправлен в отставку за 5 месяцев до старта Евро-2021 и 3 месяца до старта отбора на Кубок мира-2022.

Причины отставки тренера и имя преемника пока остаются неизвестными. Руководитель ПФС Збигнев Бонек ближайшее время соберет пресс-конференцию, на которой подробнее расскажет о смене тренера.

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Ежи Бржечек возглавил сборную Польши в июле 2018 года. Во главе "Кадры" тренер провел 24 матча: 12 побед, 5 ничьих и 7 поражений.